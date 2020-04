ACONTECERES

EL INTERÉS TIENE PIES

Después de su largo letargo por la cuarentena, quien reapareció y no precisamente para ir a trabajar, fue la regidora morenista Alma Angélica Berrones Aguayo, quien se dice, llegó chancleando fuerte y exigiendo ejercer su poder de jefa a las oficinas de la Presidencia Municipal, ubicadas en Leona Vicario, pidiendo a los trabajadores que en ese momento le abrieran las bodegas y las despensas del plan alimentario municipal para personas vulnerables ¡para verlas!, por el poder que le confiere el Ayuntamiento como edil, la acompañaba la regidora ¿independiente?… Carmelita Campos García y el regidor Gerardo José Aguirre Cortés, quienes también querían ver lo que contenían las despensas.

NO APOQUINAN

Si tanto les interesara a los representantes populares lo que los salmantinos en situación vulnerable están viviendo en estos momentos, probablemente estuvieran trabajando en gestionar o comprar con su partida para ayuda social, más despensas para el mismo sector, sin embargo, en vez de cabildear propuestas para los salmantinos, siguen, como desde que empezaron, forcejeando y jalando al retroceso a Salamanca y su gente. Después en Sesión de Ayuntamiento reclamaron saber de dónde salieron las despensas. ¿Como miembros del Ayuntamiento, no deberían estar muy involucrados en las acciones que a diario se realizan a favor de la gente de Salamanca?

LOS MUEVE EL PODER

Y bueno, los regidores panistas no apoyarán los esfuerzos sobrehumanos que realiza la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz para enfrentar el COVID-19, pero sí se sumaron al gobernador Diego Sinhue de donar su sueldo a los panistas guanajuatenses, es donde se notaría si el apoyo es para los salmantinos o para un partido.

EMPLEOS TEMPORALES

El gobierno del estado prometió dar empleos temporales a los guanajuatenses, sin interés, solo por ayudar, sin nada detrás, solo por aportar, a los pobladores de los municipios les ofrecerían estos apoyos, a quienes no tengan empleo, a quienes no sean ex trabajadores de ninguna presidencia, a quienes no sean operadores políticos, a quienes no sean salidos de los centros impulso, a quienes no tengan otro empleo ya, a quienes de verdad lo necesiten y se darían plazas ilimitadas de empleos temporales, no solo 61 como ocurrió en Salamanca. Habrá que ver en realidad quiénes son los beneficiarios de estos empleos temporales, y habrá que ver que de verdad trabajen y habrá que ver de dónde saldrán los sueldos para pagarles, o peor, si ya les pagaron por trabajar.

BUENA VOLUNTAD

Bien dicen que cuando hay voluntad todos crecemos, y es que la contingencia sanitaria ha traído consigo mucha incertidumbre, tal es el caso de los empresarios y comerciantes con los que se ha reunido la alcaldesa Beatriz Hernández, muchos de ellos han acudido a sumar voluntades, a expresar solidaridad y a trabajar de la mano con el Gobierno Municipal y sin duda, al terminar esta dura etapa para todos, se logrará algo en conjunto, pero nunca falta el prietito en el arroz y hay empresarios y algunos restauranteros que solo piden sin aportar su granito de arena, piden los apoyos a jaloneos, sin saber que son limitados y que deben alcanzar todos.

¡EL GAAAS!

Entre jaloneos y tirones se llevó a cabo una manifestación de comerciantes del sector bares y cantinas, quienes pidieron al municipio que se les permitiera trabajar aunque fuera un ratito para sacar los salarios de los empleados, sin embargo, al no ser productos de primera necesidad, no se les permitió abrir para respetar la Jornada Nacional de Sana Distancia y los acuerdos a nivel nacional que se han decretado en México y, bueno, en el mundo.

AGRESIÓN

Mientras se llevaba la reunión de estira y afloje, dentro de la manifestación, unas personas que no fueron identificadas precisamente como comerciantes, agredieron a dos elementos mujeres de la Policía Municipal de Salamanca; a una la estrellaron contra la puerta de la casa municipal y a otra que no les permitió entrar al patio municipal, la jalaron del cabello para estrellarla contra la puerta, quebraron cristales de las oficinas de tesorería municipal y rociaron gas lacrimógeno contra los empleados municipales que estaban trabajando dentro de Presidencia Municipal.

FAKE NEWS

Los agresores después se perdieron entre los comerciantes que ya de por sí estaban encendidos, tristeza dio ver que en redes sociales y en portadas web aseguraron que los FSPE rociaron el gas y agredieron a los comerciantes, cuando los FSPE ni siquiera estaban presentes en las oficinas, llegaron mucho después, cuando todo ya había pasado, lastimosamente que en quienes confiamos para recibir información la distorsionen; la información es un derecho, pero quienes se dedican a la apasionante labor de informar, tienen un gran compromiso para informar con veracidad, sin vísceras de por medio y de manera objetiva a la ciudadanía.

CLAUSURA

En Salamanca se dio la primera clausura de un negocio por no acatar las recomendaciones de las autoridades, se les avisó, se les notificó y no atendieron los llamados para acatar las recomendaciones de la Secretaría de Salud Pública, por eso fueron cancelados. También ya se avisó que no se darán las recomendaciones, porque ya avisaron, quienes tengan abierto y no deban abrir, las autoridades clausurarán.





RESENTIMIENTO

Hasta esta columna “neoliberal” nos han llegado opiniones de diversas personalidades, de varios sectores de la sociedad, que reprueban categóricamente los continuos ataques del presidente López Obrador contra estas sagradas tierras guanajuatenses. Los políticos, por su parte, principalmente los de extracción panista, han guardado un sospechoso silencio. El único que salió a fijar un posicionamiento ante los embates presidenciales fue el jefe de Acción Nacional, Román Cifuentes Negrete, en primer instancia, aunque su oficina de comunicación social no anda muy bien que digamos.

DEFENSA

Luego, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (los senadores, exgobernadores, diputados federales y locales, presidentes municipales no hicieron nada al respecto), salió a defender a su gobierno y al estado de Guanajuato, una de las seis potencias económicas del país, con crecimientos promedio del 6 por ciento anual (la federación tuvo cero y en 2020 tendrá una caída del 10% del PIB), con inversiones extranjeras multimillonarias y con una población trabajadora.

INSURGENTE

“Aún hay muchas alhóndigas por incendiar”, dijo el mandatario, durante su mensaje grabado por su área de comunicación social ni más ni menos que en la explanada del monumento al Pípila, es decir, casi se vistió de insurgente contra el tirano opresor. El meollo del asunto es el sospechoso alto índice de homicidios dolosos en nuestro estado. Nadie nos quita de la cabeza que desde la federación hay un propósito de desestabilizar a nuestra entidad, sobre todo si se toma en cuenta la siniestra alianza de facto del régimen con el crimen organizado.

ODIO JAROCHO

Además, Guanajuato fue el único estado de la República en el que López Obrador perdió la elección. Quizá de ahí el resentimiento, el ánimo de venganza, de revanchismo, contra la “grandeza de México”. Además, el inquilino de Palacio Nacional elude su responsabilidad y culpa a otros de ella, puesto que la inmensa mayoría de los homicidios dolosos competen al fuero federal y en los que más del 99 por ciento quedan impunes. No obstante, nos consta y damos fe de los esfuerzos desplegados por el gobierno del estado contra ese tipo de delitos con la desarticulación de bandas criminales y la captura de delincuentes.

A CERRAR FILAS

Por lo pronto, es hora de que el panismo, los empresarios, la sociedad, etc., cierren filas no sólo en torno a un gobierno legítimo y constitucional, sino en torno a Guanajuato. Hay amenazas de fuera, intenciones de desestabilizar a la entidad. No bastan pronunciamientos apasionados. Hay un riesgo real contra nuestra democracia interna, contra nuestro crecimiento y desarrollo. No por nada hemos sido sede de importantes eventos de carácter mundial. A ver si hay respuesta ciudadana.

AVANCES IMPORTANTES





Pero, además, veamos cómo las calificadoras tienen a la “grandeza de México”. De acuerdo al estudio denominado Índice de Estado de Derecho México 2019-2020 de World Justice Project, Guanajuato tuvo un aumento positivo. Es cierto que la seguridad es el talón de Aquiles del Estado de Derecho en México y Guanajuato no es la excepción. Salvo el factor de Orden y Justicia que es el que se refiere a la inseguridad, World Justice Project reconoce avances en otros rubros; por ejemplo, en Ausencia de la corrupción Guanajuato se sitúa en el tercer lugar nacional con mejor calificación, al obtener 0.43, debajo del 0.44 de Zacatecas y del 0.45 de Querétaro.

ENCIMA DE LA MEDIA

También, Guanajuato está por encima de la media nacional en el factor Límites al poder gubernamental, el cual tiene que ver con que si el Congreso local, la prensa y organismos civiles son un contrapeso al gobierno estatal, donde Guanajuato obtuvo 0.44 puntos. Igualmente, el estado resultó bien calificado en el rubro de Gobierno abierto, es decir, que los ciudadanos participan en la toma de decisiones, así como que hay posibilidad de acceder a la información gubernamental, donde Guanajuato tiene 0.48 puntos, lo cual lo coloca en segundo lugar estatal.

DERECHOS

En lo que concierne a Garantía de Derechos fundamentales, Cumplimiento regulatorio y Justicia penal son otros rubros donde Guanajuato obtuvo puntajes de 0.52, 0.43 y 0.44, respectivamente, mientras que en el factor Justicia civil Guanajuato es el estado mejor calificado con 0.44 puntos, al garantizar acompañamiento legal para las personas y donde los procesos judiciales civiles son expeditos. Luego veremos los estudios del factor Orden y Justicia.

HOSPITAL BRINCOLÍN

Por cierto, no ha sido instalado el “Hospital Brincolín”, el inflable que ha adquirido el gobierno del estado como previsión a una posible escalada de contagios y enfermos por coronavirus (Covid, por sus siglas en inglés). De la Secretaría de Salud de Guanajuato nos dicen que ya viene en camino procedente de España, sólo que lo mandaron por mar (?). A mediados de marzo se hizo el anuncio de la compra de la unidad médica móvil, de esas que se utilizan en tiempos de guerra, a un precio de 22 millones de pesos.

¿Y LAS GARANTÍAS?

En varios estados de la República los gobernadores han implementado medidas estrictas para que la gente se quede en su casa y no ande en la vagancia. El problema del Covid-19 mejor conocido como coronavirus, no es un asunto menor, hay varias personas contagiadas, decenas de casos confirmados y más de mil 221 que han fallecido. Muchas personas no han querido entender que está en riesgo su salud y la de sus familias. Por eso el gobierno recurre a medidas extremas, aunque pudieran ser violatorias de la Constitución General de la República. Y hasta la próxima…