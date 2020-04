ACONTECERES

DONACIÓN

Un mes de salario es lo que va a donar el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para hacer una especie de “cochinito” y destinar los recursos a la contingencia que tenemos encima. Otros funcionarios estatales hicieron lo propio, lo mismo que integrantes del Poder Judicial del Estado y algunos -no todos- diputados del Poder Legislativo. También hubo alcaldes que van a cooperar con su emolumento.

¿Y LOS REGIDORES?

En el caso específico de Irapuato, el primer edil se sumó a la iniciativa del ejecutivo del estado. Pero la sociedad sigue esperando la respuesta de los demás integrantes del ayuntamiento, síndicos y regidores, que no han dicho ni pío. La mayoría de esos personajes se caracterizan por su nula participación en los trabajos edilicios tanto en el pleno del órgano deliberante como en el seno de las comisiones, pero “no tiene la culpa el indio…”. ¡Ah!, y hay regidores que ya piensan en la reelección. ¿No es de risa?

CAE MÁS PRONTO…

Hace días, el diputado local por morena Ernesto Prieto Gallardo sugirió que los diputados locales donaran el 50 % de su sueldo para ayudar en el grave problema del coronavirus, sugerencia que de inmediato provocó la respuesta airada de varios diputados panistas; incluso uno de ellos, rasgándose las vestiduras, le dijo que eso era populismo puro, que eran payasadas y que estaba aprovechando la pandemia para hacer politiquería.

QUÉ SACRIFICIO

No pasaron muchos días cuando el gobernador anuncia, para sorpresa de los blanquiazules, que donará el 100 % de su sueldo para la misma causa, invitando a su gabinete a hacer lo mismo, con lo cual dejó a los panistas renuentes perplejos, pasmados, y claro, ahora ya no saben dónde meter la cabeza por lo que declararon días antes. Casi sienten como si los hubiesen crucificado. J. Jesús Oviedo, líder del Congreso, fue más congruente e hizo el anuncio de que todos se suman a la iniciativa del gobernador.

“¡MUERO POR LA PATRIA!”

Como a los que se oponían al donativo no les quedó más remedio que “apechugar”, ahora hasta suben videos al “feis” mostrándose como los salvadores de la patria, los sensibles y humanitarios, etc., etc., diciendo que, no faltaba más, donan su sueldo pues que tanto es tantito, que esa medida no es populista porque “es tiempo de ayudar, de sacar adelante a México”. Nada más les faltó envolverse en la bandera y lanzarse desde lo más alto de la casa legislativa. Prieto Gallardo sonríe socarronamente. Gran oso, de los que hablaron de más…

A BAJARSE EL SUELDO

Lo que deberían hacer es modificar el presupuesto y aumentar el sueldo de médicos, enfermeras, personal de limpieza, camilleros, etc., y bajarse la dieta. El gobernador ha anunciado que por fin darán base a 402 médicos y enfermeras pero es necesario mejorarles sus ingresos pues son los que más arriesgan la vida. En esa basificación hay 57 médicos especialistas, 45 médicos generales, 9 químicos, 153 auxiliares de enfermería, 21 enfermeras generales, 68 auxiliares administrativos, trabajadoras sociales, nutricionistas, promotores, etc.

FALTAN 5 MIL

De los 22 mil trabajadores del sistema estatal de salud, solo 17 mil tienen su base laboral; los demás están por honorarios, es decir, unos 5 mil. Es un primer paso sacar de la informalidad a 402 trabajadores, pero falta mucho. La idea es que antes de que termine el sexenio todos estén debidamente regularizados. Y volviendo al asunto de los donativos salariales “voluntarios” de los funcionarios, falta definir cómo se va a entregar el dinero, quién lo va a administrar, cómo se va a distribuir, cómo se va a transparentar, porque algunos diputados dicen que van a dar el apoyo ¡pero en especie!

RIDÍCULO MUNDIAL\u0009

No hay un solo día sin que el régimen de la “Cuatro Te” no meta la pata. La más reciente, la disputa con las naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en la que la secretaria de Energía, Rocío Nhale, quedó en evidencia a nivel mundial. La ineptitud, incapacidad e ignorancia de los funcionarios de la cuarta “transformación”, al oponerse a reducir la producción de petróleo para estabilizar los precios internacionales sin saber que con ello aumentará el precio del barril y por consecuencia los ingresos de cada país.

MANIPULAN A AMLO

Otro “oso” del gobierno mexicano. El gobierno de Donald Trump tuvo que intervenir para “salvar” a su homólogo mexicano, López Obrador, quien en un principio se negaba a firmar el acuerdo con los países petroleros pero no crean que era por su iniciativa; detrás se encontraba el “Tío Sam” quien utilizó todas sus argucias para poner al frente del conflicto a nuestro país -es decir lo manipuló-; AMLO y su gabinetazo cayeron en el garlito y finalmente resurge el país norteamericano como el gran salvador. ¿A qué costo?

EU AL “RESCATE”

Aparentemente López Obrador sólo estaba dispuesto a recortar la producción en 100 mil y no 400 mil barriles de crudo como lo demandaba la OPEP. Luego hubo por ahí una supuesta llamada telefónica de Trump con el macuspano para informarle que EU acordaba recortar 250 mil barriles adicionales para cubrir la posición de México, cosa que aceptó el encargado de la presidencia de la República.

ATOLE CON EL DEDO

Sin embargo, esto no ha terminado. La OPEP se ha negado a aceptar ese acuerdo México-EU. El daño, sin embargo, está hecho por las malas decisiones del gobierno del “cambio verdadero”. Además, en Gringolandia la producción petrolera es privada, Trump no puede decidir. ¿Le están revirtiendo el atole con el dedo a AMLO?

NEGRO HISTORIAL

Por demás está recordar que cuando López Obrador compitió dos veces como candidato a gobernador por Tabasco, en 1988 y en 1994, las dos veces fue derrotado en las urnas. Nadie olvida cómo después de esos descalabros se dedicó a bloquear pozos petroleros en el año 1996 generando pérdidas por 62 millones de pesos. El entonces perredista y “líder moral” de la izquierda, tomó 51 pozos petroleros junto con la horda de seguidores en varios municipios de El Edén. López Obrador fue acusado de daño en propiedad ajena, sabotaje, conspiración contra el consumo y riquezas nacionales y asociación delictuosa.

CONTRADICCIONES

En ese entonces, el ahora inquilino de Palacio Nacional decía: “No estamos dispuestos a vivir en la miseria en tanto que una empresa supuestamente propiedad de la nación, extrae nuevas riquezas”. Antes estaba en contra de PEMEX. Ahora, es férreo defensor del petróleo. Y hasta está construyendo una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Antes, exigía que PEMEX indemnizara a campesinos afectados por la empresa; ahora devasta manglares y propiedades sin un solo pago.

TOQUE DE QUEDA

En algunas entidades federativas del país se ha tomado la difícil y complicada decisión de imponer prácticamente el “toque de queda” ante el alto riesgo de morbi-mortalidad, como por ejemplo en Sonora. En Guanajuato mucha gente sigue sin creer y sin entender el riesgo que significa la pandemia pese a que, al cierre de este espacio, van cinco muertes por coronavirus, 92 casos confirmados y 211 que están en investigación.

MEDIDAS EXTREMAS

Las autoridades han hecho llamados a los medios de comunicación, a las redes sociales, para no ser alarmistas al difundir la información; sin embargo, tal parece que lo que necesita la población es precisamente que cunda el pánico, para que entienda que debe quedarse en su casa. No es maquillando cifras, ocultando datos, negando la realidad como las autoridades van a convencer a la gente de que se cuide.

URGE OTRO PLAN

Urge que en Guanajuato se apliquen medidas extremas para sacar a los ciudadanos de las calles, de los lugares públicos. Es necesario que el gobierno convoque a todos los factores de la producción para implementar un plan que permita evitar el desabasto de productos básicos pero a la vez diseñar la manera de que estos puedan llegar a los hogares sin contratiempos. Una cosa es contar con un plan económico y otra muy diferente atender las necesidades, los satisfactores urgentes de la sociedad.

MANO DURA

Para empezar, la obligatoriedad de permanecer en casa, sólo circular en vía pública por causas justificadas: atención médica, abasto del hogar, trabajo esencial, retiro de dinero en bancos, etc. Hace falta en Guanajuato una medida más drástica antes de que se eleve el número de casos positivos y el de personas fallecidas. Mano dura, señor gobernador. No queda de otra.

FIN AL IMUVI

Tal y como ya se había comentado hace algunos meses, el destino del Instituto de Vivienda de Irapuato está sellado, va a desaparecer, lo que nos lleva a pensar en qué se va a hacer con los inmuebles de su propiedad; lo más lógico es que pasen al patrimonio municipal; sin embargo, para aprovechar la transición se podrían vender.

VENDE INMUEBLES

Si no va a existir más esa institución que estaba dirigida a conseguir vivienda barata para los irapuatenses, lo que pudiera proceder es vender los inmuebles que se tenían para diversos proyectos de vivienda y así obtener una buena cantidad de recursos, mismos que se aplicarían en beneficio de los habitantes de la ciudad fresera.

NADA EN LA OPACIDAD

Aquí es donde se pudiera aplicar lo que mencionamos hace algunas semanas en relación a la transparencia de la venta de inmuebles propiedad de los municipios de Guanajuato, es decir, nada en la opacidad, varios avalúos, licitaciones más que públicas, ventas de contado, etc. Ahora sólo falta que se oficialice la desaparición del IMUVI porque ¿qué están esperando?

¿Y LOS PARTIDOS?

¿Alguien sabe dónde andan los dirigentes de los partidos políticos?, porque ante esta tragedia que estamos viviendo, nomás no dicen ni pío, se aferran a sus prerrogativas hasta con los dientes y ni siquiera una pequeña declaración de aliento a los ciudadanos; a ellos lo que les interesa es la grilla barata y acceder a puestos donde tendrán segura su chuletita…

NI PÍO DICEN

Es en este tipo de problemática donde se conoce a fondo las personas, a su verdadera personalidad y, por lo que se ha visto, ninguno de los “dirigentes” de los partidos políticos en Guanajuato aparecen por ningún lado, nadie ha organizado apoyos para los ciudadanos o para los médicos y enfermeras o para compra de insumos para los hospitales.

PRERROGATIVAS

Ninguno ha salido a dar la cara, ninguno ha mostrado interés en alguna actividad de apoyo, en fin, simplemente no existen y aunque sabemos que los partidos políticos no son organizaciones de caridad y su principal objeto es ganar el poder a través de elecciones, estamos en horas de unidad, sin importar a lo que se dedique cada uno ¿no creen? Han de tener miedo de que la sociedad los rechace o de que se piense que pretenden llevar agua a su molino. Pero pueden ingeniárselas para ayudar, como por ejemplo donando parte de sus prerrogativas. Pero nada.

DESCUENTO

En el estado de Tamaulipas, el superdelegado José Ramón Gómez Leal ha ordenado -según versiones periodísticas- que se obligue a las personas de la tercera edad a comprar, con parte del dinero que les da el régimen federal, a comprar un cachito de 500 pesos para la rifa del avión que ni es rifa ni es avión presidencial. El apoyo de mil 275 pesos no les llegó completo. Los “Criados de la nación” les dijeron que era su “cooperación” para la compra de billetes de lotería; sin embargo, los viejecitos tampoco recibieron el mentado cachito. Robo en despoblado con el consentimiento de la “Cuatro Te”. Y hasta la próxima…