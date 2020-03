ACONTECERES

QUÉDESE EN CASA

No sabemos si hay que temerle más al coronavirus o a la delincuencia. Por lo menos con la enfermedad no ha habido víctimas fatales en Guanajuato, pese a que hay -hasta el momento- 31 casos confirmados por 301 descartados. En cambio, la violencia sigue, no sólo cobrando vidas humanas, sino generando pánico y terror entre los guanajuatenses como ocurrió antenoche en el municipio de Celaya. Por eso, mejor quedarnos en casa para no ser “daño colateral”.

COVID

El coronavirus no es nada frente a los hechos violentos que ocurren en nuestro estado. La ciudadanía ha estado demandando una tregua a los grupos armados para que cese tanto derramamiento de sangre. El país está convertido en tierra de nadie porque ahora resulta que, por combatir (eso dicen) la “peste nueva”, el régimen morenista se ha olvidado por completo de la estrategia de seguridad, tema que ya no ha vuelto a tocar desde hace por lo menos tres semanas.

BAJAN LA GUARDIA

Lo sucedido en Celaya es una muestra de que la federación ha bajado la guardia. Sabiendo que con la detención de nueve sujetos presuntos responsables de la masacre en “Negro’s Bar” iba a haber reacciones de la célula a la que pertenecen, aparentemente no se hizo nada al respecto, no se previó, no se planeó, porque da la impresión de que los ataques de antenoche -en los que hubo dos muertos- tomaron por sorpresa a la Guardia Nacional. Obviamente los delincuentes no iban a avisar de lo que realizarían esa noche.

800 MILLONES

Ojalá y no se esté descuidando el aspecto de la seguridad. Por lo pronto, el gobernador Rodríguez Vallejo ha anunciado una inversión de 800 millones de pesos, provenientes del impuesto sobre la nómina, para apoyar a los micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los trabajadores independientes. Este plan económico se queda corto, no va acorde a la situación que están padeciendo miles y miles de trabajadores que de la noche a la mañana fueron despedidos por empresas extranjeras, sin darles un solo cinco, con el pretexto de la alerta sanitaria.

DESESPERADOS

De hecho, los despedidos son quienes tenían menos tiempo de antigüedad. Hay desesperación entre estos trabajadores; tienen familia que mantener, gastos que realizar, diversos compromisos y, sin embargo, no saben a dónde acudir a solicitar el apoyo del gobierno para empleo temporal u otro tipo de subsidio o apoyo económico. Hay cero información al respecto. Se anuncia que habrá 800 millones para enfrentar la contingencia económica pero ¿en dónde atienden a las Mipymes y a los trabajadores desempleados? En los teléfonos de Fondos Guanajuato no contestan. Está bien que intensifiquen esfuerzos para contrarrestar los efectos de la pandemia, pero también urge que digan dónde y cómo apoyar a esos trabajadores desesperados que, por lo mismo, podrían dedicarse a delinquir.

PERIFONEO POLICIAL

A raíz del brote de coronavirus en nuestra entidad, algunas corporaciones policiacas han estado realizando labores de perifoneo para pedir a la población que se resguarde en sus viviendas y así evitar que la enfermedad se propague; sin embargo, ese perifoneo se está llevando a cabo ya entrada la noche. Sería más conveniente que lo realicen durante el día, que es cuando hay más gente en la vía pública. En la noche la inmensa mayoría de la población ya está en sus casas. Entonces, hagan el perifoneo en las mañanas, en las tardes, a ver si la gente entiende porque cree que está de vacaciones.

“NUEVO” HOSPITAL

En tiempo récord fue habilitado el viejo Hospital General Regional de León que desde agosto del año pasado había dejado de funcionar al ser construido un edificio más moderno. Prestará servicios de salud a personas con afecciones respiratorias, principalmente a contagiados por el “mal del siglo”, una decisión que era necesaria ante la posibilidad de que aumente el número de enfermos puesto que hay ya miles de asintomáticos en este país.

BRINCOLÍN

El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, dispone de unos cuantos millones de pesos para instalar otro hospital, uno inflable, que contará con 40 camas y todo el equipamiento para atender a más pacientes contagiados con el coronavirus. El gobierno de la cuarta transformación había dicho que esta semana enviaría recursos a las 32 entidades para combatir el Covid 19. Por lo pronto, Guanajuato no ha recibido ni un peso partido por la mitad.

FALTA LIDERAZGO

Esta semana, como sabemos, México y Guanajuato entraron a la Fase dos del coronavirus. Varios gobernadores, entre ellos Diego Sinhue, prefirieron adelantarse a intensificar medidas preventivas contra la cepa mortal, ante la falta de liderazgo del régimen morenista que ha preferido pedir a los mexicanos que salgan a las calles, que se abracen, que coman en las fondas, que no pasa nada porque la honestidad presidencial es el mejor antídoto. Pues ya vimos que no. Ya van doce personas muertas.

MÉDICOS Y ENFERMERAS

Una tarea titánica, con sacrificios, con esfuerzo, sin el equipo suficiente y con bastante riesgo para su propia salud es lo que despliegan los médicos y enfermeras del sector salud estatal y federal, en la atención de personas contagiadas por la “peste nueva”; no sólo ello, también deben dar atención a pacientes con otro tipo de enfermedades crónico degenerativas, males simples, personas lesionadas en accidentes, a quienes son atacados por grupos criminales, etc.

SE REQUIERE PERSONAL

No hemos visto que se esté reclutando más personal porque la plantilla que actualmente existe ya está rebasada. De nada sirve abrir nuevos hospitales, contar con cientos de ventiladores, aparatos, etc., si no se cuenta con los médicos y las enfermeras en número suficiente. Está bien que se va a basificar a más de 400 médicos y enfermeras que cobraban por honorarios, pero como quien dice ellos ya estaban. Por lo tanto, se requiere de nuevo personal. Las fuerzas armadas ya están haciendo lo propio.

DIPUTADO HISTRIÓN

Fue muy irresponsable por parte del diputado morenista Ernesto Prieto Gallardo, generar pánico entre sus homólogos del Congreso del estado, cuando empezó a toser cual si tuviera tuberculosis. De inmediato, el presidente de la Junta de Gobierno (JUGO), J. Jesús Oviedo, pidió apoyo médico para el morenista no sin antes reprocharle esa conducta. Prieto dijo a la prensa que no estaba enfermo de coronavirus, que la tos se debió a un problema añejo de rinitis. Pero da la casualidad que en todo el tiempo que lleva la 64 legislatura, el congresista no había tosido.

COVID-19

Si bien en México la pandemia de COVID-19 empieza a tomar fuerza, la Federación, el Estado y los municipios empezaron a actuar con tiempo; en Salamanca, la alcaldesa Beatriz Hernández inició campañas de prevención, primero desde el interior de cada una de las dependencias municipales y a tiempo se cerró la Casa Municipal para proteger a los trabajadores y a los cientos de ciudadanos que a diario acuden a hacer sus trámites, además en acuerdo aprobado por el Ayuntamiento en la última Sesión Ordinaria, se acordaron las medidas que se están tomando en todo el mundo, como no salir de casa, evitar la asistencia a espacios públicos, cuidar mucho a nuestros adultos mayores y no deben jugarle al valiente las personas con enfermedades crónico degenerativas, las mujeres embarazadas, personas con discapacidad o que estén bajo algún tratamiento farmacológico.

PREVENGAMOS

Otras de las medidas que son inminentes, es el cierre de bares, cantinas, centros nocturnos, cines, plazas comerciales, centros de culto religioso, antros, escuelas de natación y gimnasios, que son lugares donde sabemos que se aglomera gran cantidad de personas. En base a esto, sabemos que los comerciantes y las PYMES le van a batallar durante algunos meses, pero más vale evitar contagios masivos y buscar mejor un apoyo de los gobiernos que ya se están moviendo para no dejar solos a los comerciantes.

MEXICANOS SÍ PODEMOS

A pesar de todo, pareciera que en México, específicamente en Guanajuato y sus municipios aún no concientizamos sobre esta epidemia, que si bien se ha dicho que no es netamente letal, sí ha sido la causa de muerte de ya muchos mexicanos, incluyendo artistas, deportistas y empresarios, es por eso que debemos tomarla más en serio, en otros países el contagio va en aumento y los muertos igual, nuestros mexicanos en otros países sí están alarmados, ya están realizando la cuarentena en serio, los estantes de las tiendas de autoservicio, incluso de las grandes cadenas se han vaciado y esto sí los preocupa, si todos tomamos en serio las medidas y hacemos la cuarentena, es muy probable que el riesgo de enfermarnos reduzca de manera considerable, como mexicanos sabemos que el día que nos podamos volver a abrazar, será con más fuerza y con más entusiasmo por lo que hacemos, por vivir.

TODOS UNIDOS

Quienes también cerraron filas fueron los regidores del Ayuntamiento de Salamanca, ahora sí parece, dije parece, que se han olvidado de los colores e intereses particulares (bueno otros siguen, pero la mayoría está empujando para adelante juntos) y eso nos ha demostrado que si hay unión, voluntad y se preocupan todos realmente por lo que siempre los debería mover, el fin común de ayudar a los ciudadanos, se pueden hacer las cosas y Salamanca avanza, que es lo que todos queremos ver, y es que en las últimas sesiones de Ayuntamiento se les ha visto preocupados por la situación y entre todos, en vez de ponerse el pie unos con otros como acostumbran, están proponiendo más.

CONTRALOR

El ahora ex contralor Miguel Cordero Saucedo se pone en el papel de víctima, cuando se sabe que antes de ingresar a trabajar con la alcaldesa Beatriz Hernández, ya venía arrastrando procesos administrativos en su contra, el “contra”… ¡y no lo dijo!, después omitió investigaciones que debió haber hecho, como la transa, digo, el asunto del Centro Cívico; investigación que debió haber reportado y trabajado en cuanto se enteró que existía el desvío por casi un millón de pesos por una ex funcionaria que aún tiene raíces en la Administración, y finalmente, dejó de ir a trabajar omitiendo todos los demás procesos en los que debió trabajar, valiéndose de su figura como contralor, una figura autónoma a la que se debe de respetar, ex contralor, si eso no se llama abuso de autoridad, sí se llama exceso de cinismo, escudándose detrás de una noble y la que debería ser confiable y honorable labor dentro de una Administración Pública, que desenmascara la corrupción, no que la propicia.

DESTITUIDO

…Y bueno, el ex contralor dijo en una ocasión, frente a las cámaras de su medio preferido, que la única figura que podía destituirlo era el propio Ayuntamiento y que eso lo respetaría, ahora que lo destituye la figura del Ayuntamiento de Salamanca, ¿respetará la decisión?

SIN DISCRIMINACIÓN

Con el COVID-19 varias personas se han visto afectadas, aparte de los enfermos, y es que en cuanto se dice que una persona está infectada, aún sin corroborar esta información, se les discrimina; se les señala, se les trata como un apestado, debemos tomar conciencia y como buenos hermanos que somos, comprender y no señalarlos y menos discriminarlos, es un padecimiento al que todos estamos expuestos; se sabe que ya hay casos denunciados en la Procuraduría de los Derechos Humanos, un caso en Salamanca, una foto de un joven fue difundida en redes sociales y recibió cantidad de mensajes ofensivos. Salmantinos, estos momentos son de solidaridad, no de discriminación, y conciencia; hay personas enfermas que salen a la calle o peor, van a trabajar como si nada, estando enfermos, o como una regidora del Ayuntamiento de Salamanca, que estaban hablando precisamente de las medidas por tomar y la regidora “usó los pañuelos con su nariz” ¡y los dejó tirados debajo de la mesa! Se nos ha dicho hasta el cansancio que ¡eso no se hace!, puede ser un foco de contagio, qué irresponsabilidad. Tomemos conciencia y hagamos cada quién lo que nos toca. Y hasta la próxima…