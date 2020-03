ACONTECERES

ESCALADA

En Guanajuato, la Secretaría de Salud de Guanajuato ha estado implementando una serie de acciones para evitar que el COVID 19 conocido vulgarmente como coronavirus (se llama así por sus puntas en forma de corona), haga estragos entre los guanajuatenses. Sin embargo, las enfermedades apocalípticas no tienen palabra, ya tenemos en el estado cuatro casos confirmados, tres en León y uno en Irapuato, casi sesenta que han sido descartados, 22 en investigación y a la fecha no hay contagios masivos.

ESFUERZOS

Es titánica la tarea que se ha echado a cuestas Daniel Díaz Martínez, titular de la SSG, creemos que ha habido transparencia, que la información que ha proporcionado es veraz, pero que no se pueden echar las campanas a vuelo porque empezamos a entrar a la etapa crítica a partir de este fin de semana, según los especialistas. Desde luego que no faltan los rumores a través de las redes sociales del supuesto esparcimiento de la enfermedad, de más casos “confirmados”, que ha sido desmentido por la Secretaría de Salud.

INDOLENCIA

Falta, sin embargo, más participación ciudadana. No se ha estado tomando con la debida seriedad; vemos aglomeraciones en lugares de esparcimiento, en las calles, en los centros comerciales en los que no ofrecen una gota de gel anti bacterial a los clientes, ni hay limpieza en los carritos de mano y que además están aprovechando la crisis sanitaria para incrementar los precios de todos los productos: carne, leche, huevo, jabones de polvo, de tocador, café envasado, verduras, frutas, bebidas. Un auténtico abuso pero ese es otro tema.

EROSIÓN

Y mientras en Guanajuato se tomó la atinada decisión de no entregar a la “Cuatro Te” nuestro robusto sistema de salud, a nivel federal este se encuentra erosionado; hay desabasto de medicamentos para todo tipo de males; hubo despidos masivos de médicos; también aplicaron brutales recortes al presupuesto de Salud, pero además hubo escandalosos subejercicios. Por si fuera poco, Andrés Manuel López Obrador ha tomado a sorna la crisis sanitaria mundial. Dice que la “honejtidá” es la mejor protección.

ESCAPULARIOS

En sus mañaneras, ha mostrado a la prensa nacional e internacional sus talismanes que, dice, lo cuidan de contraer la “peste nueva” consistentes en escapularios, un billete de dos dólares, un trébol de cuatro hojas y seguramente su aura divina. El tabasqueño asegura que los infortunios no le harán nada a México. Cuando era candidato a la presidencia de la república afirmó que se acabaría la corrupción de la noche a la mañana, que ya no habría violencia ni inseguridad y que los grupos delincuenciales se volverían santos y puros. Nada de eso sucedió, así es que podemos esperar lo peor con el COVID 19.

BESO DE LA MUERTE

Y ahí están los resultados. La enfermedad sigue escalando, López Obrador en sus eventos masivos saludando de “abacho-becho”; ya hay dos muertos por el “mal del siglo”; hasta el cierre de este espacio 606 casos sospechosos en el país; creemos que son muchos más pero el servil subsecretario de Salud Hugo López-Gatell no ha sido transparente ni eficiente; se la pasa quemando incienso a su presidente diciendo que no es un riesgo en sus eventos masivos, “no es fuerza de contagio porque tiene fuerza moral”. ¿Pasa usted a creer? Ese es el nivel de los funcionarios de la cuarta metamorfosis.

GUANAJUATO BLINDADO

Por lo que respecta a nuestra entidad, la reserva estratégica que tiene la Secretaría de Salud de Guanajuato es de primer mundo sin exagerar. SSG tiene 674 ventiladores funcionales; el HGRISSSTE tiene 30; delegación estatal del ISSSTE sólo nueve; delegación estatal del IMSS 124 ventiladores; PEMEX once; SEDENA cuatro; UMAE 48 IMSS 42; hospitales privados no aparecen en la lista.

AISLAMIENTO

En el número de cuartos de aislamiento, SSG tiene 166 por 3 del HGRISSSTE, doce de la delegación estatal del ISSSTE; 27 de la delegación estatal del IMSS; dos de PEMEX; once de SEDENA; once de la UMAE 48 IMSS. En salas de choque nuevamente SSG lleva mano con 50, HGRISSSTE 21; delegación IMSS 12; delegación ISSSTE 3; PEMEX, SEDENA y UMAE 48 IMSS una cada uno.

TERAPIA INTENSIVA

En camas de terapia intensiva, SSG la que más tiene con 19; mil 135 equipos de monitoreo; 7 mil cubrebocas N95, 714 gogles, etc. Ese también fue uno de los motivos por los que el gobierno del estado se negó a ceder el sistema de salud a la federación, como se pretendía con la desaparición del Seguro Popular y la entrada en vigor del Instituto de la Salud para el “Bienestar”. En próximos días, la Secretaría de Salud contará con un hospital brincolín, perdón, un hospital inflable.

PREVENCIÓN

Nadie está diciendo que con ese equipo el coronavirus nos hará lo que el aire a Juárez; más bien significa que, de seguir las recomendaciones de prevención, habrá menos casos y los pacientes afectados podrán ser atendidos debidamente. En caso de que no se sigan las recomendaciones, el virus puede causar estragos y entonces los servicios médicos del estado podrían colapsar en atender a mayor número de enfermos.

NIÑOS EN RIESGO

De ahí la insistencia de las autoridades sanitarias de que se evite acudir a sitios concurridos. No son vacaciones. Es una emergencia mundial. Hasta los niños pueden resultar infectados aunque, según los especialistas, no sufrirán mayores efectos; sin embargo, sí son portadores asintomáticos que pueden contagiar a muchas personas. Ojalá que la gente entienda y que no es necesario realizar compras de pánico. El gel anti bacterial ayuda, pero no combate virus, lo mismo que el alcohol. Los desinfectantes, como el cloro, son útiles pero usarlos en demasía afectan el sistema inmunológico y causan intoxicación. No cometamos las mismas tonterías de otros, con todo respeto.

DAÑOS GLOBALES

Hasta ayer, las naciones más afectadas con la “peste nueva” siguen reportando decesos y casos confirmados. En España, por ejemplo, había ya 24 mil 926 infectados, es decir, en apenas veinticuatro horas registraron cinco mil nuevos casos. Aquí en México, el régimen de la cuarta trastornación sigue sin hacer gran cosa. La península ibérica también registra mil 326 decesos. Es el tercer país más afectado del mundo, después de China y de Italia, según agencias internacionales.

ITALIA, MAL

Italia va de mal en peor. De acuerdo a crónicas periodísticas, hasta ayer llevaba 6 mil 547 nuevos casos y en un solo día hubo 793 muertos para un total de fallecimientos de 4 mil 825. En total, los italianos tienen 53 mil 578 casos, de los cuales 6 mil 72 se han recuperado y 2 mil 857 permanecen en terapia intensiva. Se comenta que esa inédita situación en ese país se debe a que no tomaron las prevenciones necesarias y, dos, a que es una población de viejos.

INCENTIVOS FISCALES

Mientras en países como Francia y Estados Unidos han emprendido acciones para paliar los efectos económicos del COVI 19, en México el gobierno federal tampoco ha hecho nada. El Consejo Coordinador Empresarial de León a exigido a los gobiernos estatal, federal y municipal “acciones inmediatas” para evitar mayores afectaciones a la economía, como por ejemplo, diferir el pago del ISR e Infonavit, acelerar devolución de impuestos, agilizar las licitaciones de inversión pública, diferir el pago de refrendo o tenencia hasta que se realice el replaqueo, agilizar entrega de licencias en DU y también los contratos de obra pública municipal.

¿Y USABIAGA?

Está desaparecido, en los momentos más críticos, el secretario de Desarrollo Económico Sustentable del estado, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga. No ha querido dar la cara para que informe qué impactos económicos está teniendo Guanajuato a causa de la pandemia. Dice su área de “comunicación” que no dará entrevista porque las empresas todavía están haciendo las definiciones de paros, pérdidas, costos, personal y no saben cuánto van a perder, pero que la semana entrante el gobernador dará a conocer un programa de estímulos. Ya son varias semanas de crisis sanitaria pero el titular de la SDES está escondido en su búnker y no hay poder humano que consiga una declaración.

COVID-19

Para proteger a la población de Salamanca, la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández determinó que se suspendan los tianguis y es que en este municipio hay 11 tianguis conocidos (más los informales) con más de 3 mil 500 comerciantes que laboran en ellos durante toda la semana y súmele los clientes que van con toda su familia; se sabe que en cada tianguis entran y salen miles de personas e intercambian productos de manera exponencial. El tema es delicado porque si bien puede afectar a los comerciantes en las ventas, es más grave el problema de salud que desembocaría el contagio de cientos de salmantinos.

SANA DISTANCIA

También y por congruencia el gobierno salmantino atendiendo la recomendación del sector salud de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la que previene que se realicen actividades que eviten la conglomeración de personas, pide que se cierren los establecimientos que venden bebidas alcohólicas y que generan movilidad de cientos de personas, en su mayoría jóvenes, que asisten de manera regular a estos establecimientos.

NO ES UN JUEGO

Debemos tomar en serio la pandemia que avanza de manera exponencial; en Guanajuato ya hay 4 infectados y hasta el fin de semana 22 casos en investigación, uno de ellos en Salamanca. Aunque la mayoría de los casos se han presentado en personas que han estado fuera del país, según las autoridades del sector salud, no descartan que la pandemia escale a fase 2 y empiecen a aparecer casos de personas que no han estado en el extranjero. La recomendación de la Secretaría de Salud son; quedarse en casa y no salir a lugares aglomerados, a menos que sea muy necesario.

TIANGUISTAS

La verdad es que los tianguistas aceptaron a regañadientes quedarse en casa y buscar opciones para poder ofrecer sus productos, pero también están conscientes de que tanto los clientes como ellos mismos están en riesgo de sufrir contagio por mantenerse en los tianguis, donde la aglomeración de personas es considerable, se dice que hay flujo al día hasta de 10 mil personas en el tianguis de los miércoles por ejemplo, y es que durante la reunión que tuvieron los representantes de tianguis con el director de Fiscalización Agustín García, manifestaron abiertamente su preocupación, pero comentaron que buscarán otra forma de vender sus productos hasta nuevo aviso y se mantendrán en contacto con la dirección de Fiscalización para trabajar en conjunto.

CIERRES

Las medidas son necesarias, y son de vida o muerte, mientras son peras o manzanas, si nos queremos y a nuestras familias tenemos que acatar las indicaciones del sector salud, no solo el gobierno salmantino ha respondido al llamado para cerrar lugares aglomerados, hay ciudades como Irapuato, San Miguel de Allende, León y Celaya que están adoptando las mismas medidas en beneficio de los ciudadanos. Tomemos conciencia.

CUARENTENA

Quienes sí se tomaron muy en serio la cuarentena fueron los regidores de Salamanca, quienes no han puesto un pie en la Presidencia, no han dado postura, ni apoyado a la alcaldesa, es más, ni siquiera han ido a trabajar, pues desde que inició el tema del coronavirus no se les ha visto; ellos se tomaron en serio la cuarentena para protegerse y está bien, pero que alguien les diga que también para las crisis en las que se encuentra Salamanca deben opinar y tomar decisiones y sobre todo proponer ayuda para los salmantinos, no dejen sola a la alcaldesa en tiempo de crisis, porque nos harán pensar que en realidad no les importamos los ciudadanos y solo trabajan por política y viendo de donde pueden sacar ventaja. Y hasta la próxima…