ACONTECERES

CORONAVIRUS

La alcaldesa Beatriz Hernández y el Ayuntamiento de Salamanca se sumaron al trabajo que se realiza en todo el mundo para adoptar en el municipio medidas para prevenir el coronavirus, y es que en la sesión edilicia aprobaron que se realice la difusión y que se pueda brindar recurso destinado para dichas medidas preventivas; como gel anti bacterial, cubre bocas y reuniones de coordinación con todo el sector salud presente en Salamanca, para informar a la ciudadanía sobre las acciones que se deben seguir según se comporta la pandemia.

LÍDER

Hernández Cruz fue la única guanajuatense invitada por el reconocido diario El Universal a su evento anual, como una de las 104 Mujeres líderes de México, entre las que también se encontraban Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Margarita Zavala y reconocidas periodistas y escritoras; el diario nacional reconoció a las líderes del país en su evento #EllasAlzanLaVoz, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se tornó más sensible por las manifestaciones de todas las mujeres del país.

FIESTAS DE PRIMAVERA

Las Fiestas de la Primavera son un evento que se espera con gran entusiasmo por lo que si quieren ver bien a Salamanca, y es que la alcaldesa salmantina consciente de que puede ser un posible riesgo por la aglomeración de personas, declaró que lo primero es la salud de los salmantinos y tal vez podrían aplazarse en fecha, sin embargo, hay que estar pendientes, pues los comerciantes que ya tenían sus planes para ventas puede que opinen que sí se realicen las Fiestas de la Primavera, que además de ser una tradición que data de más de 50 años, es un evento esperado, el año pasado reunió a miles de salmantinos; con menor gasto que el año pasado, con más asistentes y con más derrama económica. Además si las Fiestas se suspendieran, ¿cómo suspender a los miles de peregrinos que vienen en esos días a visitar al Cristo Negro?, o ¿cómo parar a los cientos de comerciantes que se instalan en algunas calles del centro?, y “la mayoría” que se opone no es mayoría, ya saben quiénes son y por qué.

RALLY

Sin embargo, el rally, un evento que atrae a cientos de turistas en Guanajuato no se canceló, se llevó a cabo, sin que se viera que se tomaron medidas de prevención extras a las que se han tomado en años anteriores, o sea que el gobierno del estado dijo, sí está preocupante, pero después que pase el Rally…

SEGURIDAD

El Estado de Guanajuato sigue figurando en noticias nacionales y hasta internacionales, pero en la plana roja y es que la violencia no da tregua, durante la semana se rumoró que el líder del Cartel de Santa Rosa, quien está prófugo y escondido, iba a ser detenido por las fuerzas federales que trabajan en el Corredor Industrial, pero se escapó, sin embargo detrás de esta detención, causó pánico y terror entre los habitantes de Villagrán, Celaya y Salamanca, pues según se dice, por esta causa y para hacerse presentes, los grupos delincuenciales incendiaron camiones en las carreteras que conectan con estos municipios del Corredor Industrial y bueno a Salamanca le quemaron un camión de basura, se dijo que dos empleados fueron despojados del camión de limpia que salía de Valtierrilla por sujetos desconocidos y después quemaron el camión para bloquear el paso vehicular, los trabajadores resultaron sin daños.

ASESINATO

En Celaya, el director operativo de la Policía Municipal fue asesinado mientras circulaba en una patrulla, cientos de automovilistas escucharon y captaron los momentos. En Irapuato, León, Cortazar, sigue habiendo cientos de asesinatos sin resolver, Guanajuato está en el ojo del País por estarse convirtiendo también en bastión de los criminales.

POLICÍA MUNICIPAL

Tanto se ha cuestionado que los Policías Municipales de Salamanca no tienen armas para trabajar, pero debemos recordar que esta Policía es de proximidad ciudadana y el trabajo lo están haciendo, en el municipio de Salamanca el Mando Único es el “primer respondiente”, es decir, si ocurren delitos como robos, asaltos, incluso asesinatos, quienes deben de acudir para resguardar la zona son los Policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, así como los Policías Federales y de la Guardia Nacional que están en apoyo para Salamanca, los preventivos son de proximidad social y se han encargado de realizar presencia en la zona centro y el primer cuadro de la ciudad.

MANDO ÚNICO

Y hablando de seguridad, El Mando Único que es del Estado, tiene la responsabilidad de vigilar Salamanca, el convenio sigue y no deben abandonar el municipio hasta que este cuente con su propia Policía Municipal, que si dice el gobernador que ya no se le ha pagado, que ya se está acabando el tiempo, que ya no son muchos, bueno eso sí es cierto, pues los mismos mandos de las FSPE se quejan para comentar que son muy pocos elementos para cubrir los servicios a los que se les requiere; algunos están comisionados y los pocos que se quedan de guardia prefieren no salir porque son pocos para las emergencias…

MORENA

Curiosamente la oficina que usan para llevar a cabo sus reuniones los ya ni mencionados “8 G” es ahora la oficina de atención de Morena, con razón se le ve salir seguido también del mismo lugar a Ernesto Prieto y a sus compartidos asesores, quien insiste que es el presidente (pero no reconocido) del partido a nivel estatal. ¿Qué compartirán los regidores panistas con los asesores o con el mismo Ernesto Prieto?, o más bien ¿qué piensan que se van a repartir?

VIEJAS PRÁCTICAS

Quien se dio cuenta que estaba siendo espiada por los mismos morenistas fue la sí presidenta del partido de Movimiento de Regeneración Nacional; Alma Alcaraz, al descubrir en el vehículo propiedad del partido, un GPS, el cual dijo, nadie le informó que estaba ahí, en caso de que hubiera sido instalado para su seguridad, resulta que cuando la presidenta del partido llevó su vehículo al taller, en la parte de donde debería ir solo el estéreo, encontraron el localizador, lo interesante será saber quién tiene acceso a esas rutas y para qué se usaban, lo cierto es que Alma Alcaraz pondrá la denuncia correspondiente ante las instancias competentes.

ALERTA MUNDIAL

Países del primer mundo como nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, y otros de Europa -verbigracia- Italia, España, Francia, Alemania que son naciones altamente industrializadas, han decidido decretar la emergencia por los estragos que está causando el coronavirus COVID 19 y, por la misma razón, cancelaron toda clase de eventos masivos. Literalmente se han declarado en aislamiento porque saben que ni yendo a bailar a Chalma se acabará la “peste nueva”.

GRAVE RIESGO

Los políticos, gobernantes, funcionarios públicos de nuestro país, en cambio, son muy dados a tratar de ocultar los problemas y más cuando son de extrema gravedad. No lo hacen por no generar pánico ni psicosis; lo hacen para no perder “popularidad” ni ver afectado su “capital político”. Minimizar los efectos de esa letal enfermedad en México, un país en vías de desarrollo, es francamente irresponsable y hasta criminal porque se está poniendo en riesgo tanto la salud como la vida de millones de personas, de mexicanos, de guanajuatenses.

EMERGENCIA EN EU

Otro de los problemas de quienes se dedican a la política y/o al servicio público es que tienen la epidermis demasiado delgada y se rasgan las vestiduras cuando se dicen verdades como la que citamos. Hay alerta mundial. Así lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud (OMS). El viernes por la mañana Donald Trump dio conferencia de prensa para anunciar “emergencia nacional” en la nación más poderosa del orbe y ordenó a todos los hospitales que activen sus planes de preparativos para este caso excepcional.

IRRESPONSABLE

Acá en tierras aztecas, Andrés Manuel López Obrador dice que no pasa nada, que se mantenga la calma y que nos abracemos. Es una tremenda ligereza con la que toma la crisis, una burla a la inteligencia de los mexicanos; ya han muerto niños con cáncer por desabasto de medicamentos; hay perecido mujeres por la misma situación; hay brutales recortes a la salud; desaparecieron el Seguro Popular e implementaron un nuevo sistema a tontas y a locas; en el 2019 hubo un subejercicio del 61% del presupuesto para salud y el tabasqueño sigue culpando a los conservadores hasta del coronavirus.

AUSTERICIDIO

Para este 2020 aprobaron en el presupuesto federal apenas 20 mil 200 millones de pesos, una caída del 2.9 por ciento en comparación al año pasado. ¿De eso se trata la universalización de la salud? En inversión física se gastaron en 2019 siete mil 844 millones de pesos, que representa una disminución del 52.2 por ciento frente al ejercicio del 2018. La cuarta “transformación” dice que son “ahorros” cuando en realidad no ha cumplido con las metas. En salud hay más por hacer en términos de cobertura, de salvar vidas, de cubrir nuevas enfermedades, dijo en una ocasión Fátima Masse, coordinadora de proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

DESPIDOS MASIVOS

A cambio de ello, antier en Guanajuato liquidaron a 660 trabajadores del desaparecido Seguro Popular pese a que se había dicho que los rescatarían. La mayoría de los despedidos son médicos pero hay trabajadores operativos, administrativos y gestores. Para López Obrador los servicios de salud, su personal, no importan. Es más importante la rifa del avión presidencial, que es una farsa, y sus programas clientelares y electoreros que están fracasando.

JUEGO PERVERSO

Ese es el panorama que estamos enfrentando. Si López Obrador y los incapaces integrantes de su gabinete tratan de generar cortinas de humo, el gobierno de Guanajuato, sus municipios, ya cayeron en ese perverso juego. Deben adoptar medidas más radicales, más que recomendar lavarse las manos con agua y jabón, y suspender de inmediato los eventos masivos a nivel estatal. No quiera el gobernador cargar con alguna tragedia. Deben dejar atrás la soberbia, el valemadrismo, hablar con la verdad, porque nuestro sistema de salud no está preparado, no cuenta con reactivos para detectar a los enfermos, ni con hospitales suficientes.

PREOCUPA A MÉDICOS

Hay alarma y preocupación entre los médicos de Guanajuato. En algunos eventos masivos han adoptado “medidas extraordinarias”, como la de regalar simple alcoholito a los asistentes. Estamos como en aquel aciago 18 de agosto de 1973: ¡Ahí viene el agua, ahí viene el agua!, pero nadie hizo caso. Especialistas consultados por Aconteceres dicen que el Centro de Cuidados Críticos no es la octava maravilla y que hay crisis en hospitales porque no hay camas; ahí está de ejemplo el Seguro Social.

NO HAY LABORATORIOS

Para confirmar un caso de COVID 19, no se cuenta con reactivos, tampoco con aparatos, mucho menos con laboratorios ad hoc. Personas con sintomatología son canalizados a vigilancia epidemiológica, les hacen diagnóstico del malestar y los mandan a su casa diciéndoles que regresen si se sienten mal. “Estamos trabajando bajo sospecha”, dicen, y no hay protocolos bien establecidos. El personal de enfermería está en riesgo constante ante el contacto con secreciones y todo tipo de líquidos, pero el seguro de auto riesgo nada más se lo pagan a los médicos, no a las enfermeras que son las que se están arriesgando.

SOLIDARIOS CON CHINA

No hay mascarillas suficientes, tampoco trajes adecuados. Dicen que todo ese tipo de equipamiento fue enviado a China porque gobierno “se puso solidario” cuando se dio el brote en aquel país. Se desconoce si realmente estamos en alerta o no. Parece que no. Hay muchos eventos masivos, restaurantes llenos, centros comerciales, estadios de futbol, y cada vez hay más rumores de infectados. El Sector Salud dice: “es falso, no se dejen llevar por rumores”. A nivel nacional ya había 26 casos confirmados (uno de ellos en León) de coronavirus y 105 sospechosos. Y en Guanajuato parece que estamos “a todas margaritas y bien conchas”. Y hasta la próxima…