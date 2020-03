ACONTECERES

¿MISOGINIA?

La cancelación de diversos programas que beneficiaban directamente a la mujer como por ejemplo los albergues para mujeres violentadas, las guarderías, el brutal recorte a la Fundación para Cáncer de Mama, la descalificación a colectivos femeninos que protestan contra el feminicidio, son una clara muestra de la indiferencia e insensibilidad de la cuarta transformación.

ATACADAS

Eso ha sido palpable en las ruedas de prensa mañaneras, en donde lambiscones disfrazados de “periodistas” impunemente lanzan atacan al género femenino, con la complacencia de López Obrador, como aquel miserable sujeto identificado como Marco Antonio Olvera que pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar a activistas como Frida Guerrera y al movimiento #UnDíaSinNosotras. Eso es violencia contra las mujeres.

COBARDÍA

Otro caso también registrado en las mañaneras fue el que le aconteció a la periodista de Imagen Noticias, Isabel González, cuando un despreciable tipejo identificado como Paúl Velázquez quien porta un parche de pirata en uno de los ojos y es defensor a ultranza de López, amenazó de muerte a la colega pues dijo que esperaba que ella “reciba un balazo”. Han sido días negros para las reporteras que acuden al show de las siete de la mañana en palacio nacional.

INSENSIBLE

Pese a que Isabel pidió protección al mismo López Obrador, este señor demostró su desprecio hacia las mujeres cuando dijo que mejor se reconciliaran y se dieran un abrazo avalando tácitamente las amenazas de muerte que profirió ese imbécil (habrán de disculpar los lectores). De ese tamaño están desprotegidas las mujeres en este país, quienes este domingo, ya conocido como 8M, saldrán a las calles a recordar el Día Internacional de la Mujer con manifestaciones multitudinarias a lo largo y ancho de nuestro territorio.

PARO EN LA ONU

Al día siguiente, lunes 9 de marzo conocido como 9M, es el paro nacional de mujeres y niñas. La convocatoria ha tenido una respuesta impresionante no sólo de los colectivos, de las activistas, de defensores de derechos humanos a nivel internacional, de la prensa, sino también de los gobiernos estatales y municipales, de asociaciones civiles, de la casta empresarial en muchos casos. Si hoy domingo vemos a cientos, quizá miles de mujeres en las calles, mañana lunes ninguna saldrá, no harán ninguna actividad, ni compras, ni nada. Es paro total. Hasta en la ONU habrá huelga femenil.

DESCALIFICACIÓN

El motivo principal era exigir alto a los feminicidios, a la violencia, al acoso sexual, al acoso laboral, a la discriminación, pero ahora su inconformidad también irá dirigida contra el presidente López Obrador quien desde un inicio ha mostrado su rechazo al género femenino e indiferencia por los crímenes cometidos contra ellas, tan es así que en las mañaneras dijo muy molesto que no quería que los feminicidios opacaran la rifa del avión presidencial (una rifa, por cierto, presuntamente fraudulenta). Y luego dijo que detrás del paro nacional estaban los conservadores, los neoliberales, y que el movimiento feminista era manipulado por la derecha, minimizando así el poder de convocatoria que ha logrado el movimiento.

SE INCENDIA EL PAÍS.

Lo que es un hecho es que al presidente López Obrador se le está incendiando el país no sólo con el asunto de la violencia contra mujeres, sino con los asesinatos contra estudiantes, como sucedió en Puebla y en Celaya en donde los jóvenes han salidos a las calles a manifestarse para exigir justicia, así como la oleada criminal, el elevado número de homicidios dolosos, la inminente recesión económica, la rifa que no es rifa del avión presidencial, la polarización de la sociedad, la corrupción galopante en este gobierno (ahí está el caso de la CONADE de Ana Gabriela Guevara), entre múltiples factores. El país se le está desmoronando a la cuarta transformación. Que Dios nos agarre confesados y comulgados.

EL 9 NADIE SE MUEVE

El Paro Nacional "El 9 nadie se mueve" tomó fuerza en todos los sectores de la población, independientemente de su origen, las mujeres salmantinas también lo adoptaron y muchas participarán; no acudirán a trabajar, no irán a las escuelas, a universidades, incluso comerciantes y amas de casa se unieron, el paro tomó fuerza a nivel nacional, es muestra de que las mujeres tiene fuerza y poder de convocatoria y lo que se espera lograr es que en las Instituciones y en la sociedad en general se tome conciencia de los feminicidios, violaciones y del peligro que corren las mujeres.

SOLIDARIDAD

En Salamanca, la alcaldesa Beatriz Hernández se sumó al paro y manifestó que todas las empleadas de la administración, las que así lo decidan, pueden faltar al trabajo y manifestarse si es su deseo, no se les pondrá falta, ni tendrán sanción alguna, la presidenta salmantina explicó que como mujer y alcaldesa reconoce y admira el papel que desempeñan las mujeres en nuestra sociedad, además no ha escatimado en trabajar en favor de las mujeres salmantinas. La alcaldesa se sumará trabajando por su municipio, y este lunes 9 asistirá a una reunión en la Ciudad de México para gestionar en favor de Salamanca.

MUJERES

La directora del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, Marisela Morales, ha realizado un duro trabajo para apoyar a las salmantinas; en el Instituto se dan asesorías jurídicas y sesiones con psicólogas que apoyan a mujeres en riesgo, además se les ofrecen talleres de elaboración de bisutería, así como de alimentos y talleres de muñecas, todos para ofrecerles a las mujeres y jefas de familia en situación vulnerable, una alternativa para salir adelante y empoderarse. En plazas públicas de diferentes colonias, el Instituto ha colocado alumbrado, han pintado los espacios y retirado la maleza de los baldíos aledaños, para que en espacios seguros convivan las mujeres y sus hijos.

DELITOS A LA BAJA

Si bien es cierto que los homicidios son el "pan de todos los días" en Salamanca, esto es, según han dicho las autoridades de seguridad estatales, a causa de la lucha de bandas criminales por el control del territorio para la venta de droga y el trasiego de huachicol, y tal parece que los esfuerzos a marchas forzadas de la federación y del estado y del propio municipio aún no dan sus frutos, sin embargo, los datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad y las estadísticas de la Policía Municipal, sí arrojan una incidencia delictiva a la baja; por ejemplo, los robos a transeúnte con violencia disminuyeron a comparación del año pasado, así como los robos de vehículo y los robos a casa habitación., tal vez el trabajo de la Policía Municipal en el primer cuadro de la ciudad empieza a reflejarse.

NEGOCIOS

En el estado se han cerrado varios negocios a causa de la inseguridad, por las extorsiones, por los asaltos, por no sentirse seguros para trabajar, sin embargo y afortunadamente, en Salamanca los empresarios y comerciantes le apuestan al desarrollo e invierten, se aperturarán nuevos negocios y llegan más inversiones en el sector automovilístico y una plaza comercial que está ya proyectada.

LUMINARIAS

El polémico tema de las luminarias está arreglado; las 22 mil luminarias están puestas y el cambio se nota, si usted transita por cualquiera de las calles de la ciudad y de las comunidades salmantinas, verá iluminado, que si algunas se funden, que si otras las vandalizan, es normal, así sucede en los municipios y se reparan. La misma alcaldesa Beatriz Hernández manifestó que tienen unos 100 reportes de luminarias dañadas y aseguró que esto sucede por los actos vandálicos pues se roban el cableado y destruyen los focos. Lo demás es grilla.

"EMPANIZADO"

¿A quien vieron en el 2do. Informe del Gobernador? La crema y nata de los panistas guanajuatenses estuvo ahí, de Salamanca fue la alcaldesa morenista por protocolo suponemos o a exigirle que le cumpla a los salamantinos en materia de seguridad, lo que no ha hecho desde que Beatriz Hernández le ha pedido apoyo, pero quien tampoco faltó fueron los miembros del Cabildo de Salamanca, los panistas, aunque dicen que el regidor panista Víctor Hugo Rueda Olmos llegó tarde, pero lo bueno que sí fue, en Salamanca no se le ve en los eventos en favor de los salmantinos, pero ¿qué tal en el informe del gober panista?, se dice que quiere algún puesto más antes de terminar la regiduría, probablemente quiera lanzarse de diputado en el siguiente periodo..

YA SALIÓ EL PEINE

Tampoco faltó el contralor municipal Miguel Enrique Cordero Saucedo, y justamente se sentó al lado de decenas de funcionarios panistas de segundo nivel del estado, hasta hace pensar mal el “contra”; ¿qué no se supone que su puesto debe ser de un funcionario sin partido político? De un funcionario neutral, bueno eso es lo que está estipulado, eso es lo deseable, entonces ¿qué hacía entre esa "zona dorada" el contralor?

PATRULLAS

Durante la Vll reunión estatal del Consejo de Seguridad, se entregaron patrullas y equipamiento para los municipios; a la alcaldesa salmantina solo le tocaron tres cuatrimotos y dos moto patrullas y nada de equipamiento extra. A quien también se discriminó notoriamente fue a los alcaldes Salomón de Yuriria y Juan Lara de Villagrán, a quienes tuvo hasta la orilla de la orilla y del apoyo en equipamiento ya ni hablamos.





ISLANDIA

Aunque la presidenta municipal de Salamanca sigue levantando la mano para que la vea el estado, ni la ven ni la oyen. Para el programa de adicciones, ahora le mandaron decir a Beatriz Hernández que fue porque ella no firmó el proyecto, pero ¿qué proyecto? si ni siquiera se dieron a conocer las bases, lo que se quiere ocultar es que se castiga a Salamanca por ser morenista, se le castiga por no cuadrarse como los demás y se le castiga por no quedarse callada y aguantarse a las sobras o voluntades. Justamente en el marco del Día de la Mujer se hace evidente la violencia política que padece Beatriz Hernández, tal parece que no se le perdona haberse brincando las trancas políticas para llegar a ese puesto, que fue por elección popular, por cierto.

FIESTAS DE PRIMAVERA

Las Fiestas de la Primavera han sido una tradición desde hace más de 50 años, los salmantinos las recuerdan con añoranza, recuerdan sus días en el centro de la ciudad disfrutando de sus familias y de los juegos mecánicos, antojitos, artesanías y las fiestas tradicionales de Semana Santa, y ¿quiénes no las quieren?, ustedes ya conocen a los actores políticos que se oponen, los mismos que se oponen al desarrollo de Salamanca en cada sesión de ayuntamiento, los de adentro y los de afuera.

NEGRITO EN EL ARROZ

Durante el sexenio anterior, se pensó en un momento incluir en el equipo de trabajo a Jorge Estrada Palero, en una subsecretaría de SEG o algo así, pero los vivos de aquel momento le hablaron al oído a 3M comentándole que no era recomendable esa inclusión por diversas situaciones. Ahora, en la actual administración encabezada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, están pensando en regresar a la actividad gubernamental a uno de los más señalados en el sexenio de Juan Manuel Oliva. Se trata de José María “Chema” Anaya, quien fue titular de la SDAyR y que presuntamente incurrió en diversas irregularidades en perjuicio de los productores agrícolas.

SÚPER SABIOS

Dicen que este cortazarense quiere regresar como si nada y que los “súper sabios” que rodean al gobernador le están insistiendo en volver a darle chamba a ese personaje en alguna Secretaría o en Desarrollo Social y Humano, después de su informe; sin embargo, hay que recordar que el mandatario ha mostrado que su administración es honesta y transparente y, por lo mismo, no puede mancharla con un signo cuestionado del PAN. Otros panistas confían en que se reflexione y le calmen los ímpetus al Chema Anaya porque dicen que nada más quiere regresar a vivir del pueblo. ¿Será? Y hasta la próxima…