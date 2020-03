ACONTECERES

PESTE NUEVA

El mundo, aunque digan que no, ha entrado en pánico. El simple hecho de pronunciar la palabra “coronavirus” ha desatado una psicosis colectiva y nuestro país no podía ser la excepción. Lo más grave es que la conchudez de la Secretaría de Salud federal, al desestimar los riesgos de la “peste nueva”, está causando ya los primeros estragos con tres enfermos confirmados. “No pasa nada, no hay que ser amarillistas”, dijo en la mañanera el inquilino de palacio nacional y ahí están las consecuencias: la pandemia ha llegado a México.

“AUSTERICIDIO”

Y como dice el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud federal y excandidato a gobernador de Guanajuato, la “austeridad” del régimen morenista implica más amenazas para la salud de los mexicanos. En su momento, el diputado federal del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, había advertido que los recortes del gobierno federal “son un austericidio, sin dinero para medicinas, sin dinero para tratamientos de salud…”, etc. Y el tiempo le ha dado la razón.

OSCURANTISMO

El también exrector de la Universidad de Guanajuato, exgobernador del estado, exdirector del CONACyT, había señalado que “tenemos un presidente oscurantista; un presidente de la arqueología política del siglo antepasado, que está atacando la ciencia, la tecnología, la innovación. Eso dijo. Ahora, en cuestiones de salud, se refleja la ineptitud y la incompetencia de un ejecutivo improvisado y de un gabinete locuaz e incompetente.

GUERRA SUCIA

En reciente visita a Guanajuato, el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, descalificó el hecho de que el gobierno de Diego Sinhue mantiene al estado en el primer lugar nacional en el índice de transparencia del gasto en salud pues, en un gesto de envidia inocultable, dijo que sí pero que “no se puede dejar de lado que Guanajuato tiene problemas de inseguridad“. Como se aprecia, el gabinete de la “Cuatro Te” está distraída en la grilla, en la descalificación a los logros de otros gobiernos de colores distintos, que en atender emergencias como la del coronavirus, así como del cáncer, del VIH/Sida, de la diabetes, etc.

COMPRAS DE PÁNICO

Por lo pronto, López Obrador no ha movido su sacrosanto dedito para impedir el desabasto (medicamentos ya sabemos que no hay) de cubrebocas, de gel antibacterial, de alcohol, pues la presencia de la “peste nueva” ha generado compras de pánico que ocasionaron que los productos se agotaran o, en muchos casos, los están ocultando los acaparadores para aumentar los precios.

BLINDAJE

En Guanajuato, el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, asegura que el sistema de salud es robusto y que está acorazado para hacer frente al COVID 19. Pero no depende únicamente de las autoridades sanitarias. Se requiere la participación de los ciudadanos para evitar la transmisión del virus. De hecho, las primeras medidas anunciadas consisten en no acudir a lugares de concentración humana; la iglesia católica ha prohibido darse el saludo de paz y de recibir la comunión en la boca directamente. La SSG ha difundido ampliamente otras medidas de prevención para evitar que la enfermedad nos ataque y se propague.

¿CUARENTENA?

Están en puerta varios eventos de carácter masivo, principalmente en Salamanca. Uno es la Feria de la Primavera que comienza entre marzo y abril. Ha habido recomendaciones en el sentido de que se evite asistir a las aglomeraciones. Pero se desconoce si la organización de la feria sigue adelante o si se ha pensado en la posibilidad de posponerla o de plano suspenderla. El riesgo está latente, aunque el inquilino de palacio nacional trate de minimizar la amenaza. A nivel internacional la Organización Mundial de la Salud ha elevado la alerta en todo el mundo y en nuestro país ya reportan el cuarto caso de coronavirus.

CERTIFICACIÓN

El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), recibió la certificación 2020 en Calidad de Atención a Usuarios, por parte del Instituto Mejores Gobernantes A.C. y Red Gobierno en días anteriores. La entrega del reconocimiento se realizó en Puerto Vallarta, Jalisco, a donde asistió Francisco Javier Jiménez González, presidente del consejo directivo del citado organismo. Es un galardón internacional para el CMAPAS por su “labor de excelencia”, según destacó Andrés Franco, coordinador de Red de Gobierno del Instituto Mejores Gobernantes A.C.

EQUIPAZO

La calidad de los servicios que CMAPAS presta a la población salmantina le ha valido recibir esta certificación. En el evento también expresó palabras de reconocimiento el presidente del Instituto Mejores Gobernantes, Galo Limón. Participaron en el evento, además de Jiménez González, la tesorera María de Lourdes Martínez Carbajal; el gerente general Francisco Javier Rodríguez Ortiz; el gerente comercial Miguel Ángel Hernández; la jefa de atención al usuario Liliana Saraí Aguilar Martínez y el jefe de tecnologías de la información Luis Fernando Pérez Lara.

PRIMER INFORME

Mañana el fiscal general del estado, antes procurador de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, va a rendir un primer informe de actividades ya con esa nueva responsabilidad. De hecho, el funcionario acudió ante los representantes de los tres Poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial a entregar el documento. En otro momento, va a participar en una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados, que no comparecencia, para ir despejando dudas.

ARDUA LABOR

Ha sido, este primer año de la Fiscalía General, un año arduo. No ha sido tarea fácil el combate al delito y a la impunidad. No sabemos si los logros alcanzados representen un avance. Hemos visto que todos los días se despliega una intensa actividad, se informa del desmantelamiento de bandas criminales y de la captura de delincuentes, así como del aseguramiento de armas poderosas, de estupefacientes, de vehículos, de casas de seguridad y del rescate de personas plagiadas, entre infinidad de acciones. No se puede decir que no se ha hecho nada, aunque haya quienes digan lo contrario.

LUCHA INFINITA

Hay resultados tangibles pero la lucha parece infinita ante los embates del hampa. Es cierto que hay decenas de casos criminales sin esclarecer, entre ellos los homicidios dolosos muchos de ellos atribuibles a los grupos delincuenciales que se disputan el territorio. Otro tipo de delitos como los robos a casa habitación, a negocios, asaltos a transeúntes, extorsión, amenazas, lesiones dolosas, homicidios culposos van, en algunos casos, a la baja. No es sencillo.

NO HUBO OTRO VALIENTE

Se ha atacado mucho al fiscal Zamarripa por la oleada de violencia en nuestro territorio; en otros casos ha habido críticas viscerales; sin embargo, no hemos tomado en cuenta que nadie buscó ni quiso la oportunidad de encabezar la Fiscalía. Era como entrar a la jaula del tigre. Don Carlos fue el único que mostró disposición. Y no lo estamos defendiendo para que luego no salgan con que “vendidos”, “maiceados” u otras tonterías como esas. Cree el león que todos son de su condición.

AVALAN LOS GRINGOS

Otro detalle importante, sin desestimar el elevado índice criminal, es que en ningún momento el estado de Guanajuato ha aparecido en la “lista negra” de los Estados Unidos ni de ninguna otra nación. No han pedido a sus ciudadanos que eviten viajar a la “grandeza de México”, como sí lo ha solicitado el gobierno norteamericano para otras regiones del país. De hecho, allá incluso avalan el desempeño de Zamarripa Aguirre. Nadie es profeta en su tierra, dicen.

SUMISIÓN OBRERA

López Obrador estuvo hace unos días en el congreso nacional de la CTM en donde la clase obrera lo ovacionó y se postró a sus pies. Los líderes de una buena parte de los trabajadores de México no dijeron ni pío de los dos mil millones de pesos que unos empresarios le devolvieron al Infonavit, pero por decisión presidencial, ese dinero no se depositó en sus cuentas, sino en las de presidencia (¡y eso quién sabe!). Y todavía faltan 3 mil millones.

LÍDER VELETA

Si hacemos una pequeña división de los dos mil millones de pesos entre un préstamo promedio del Infonavit, digamos, cuatrocientos mil pesos, entonces tenemos que con esa cantidad que la presidencia le birló al instituto, se podrían haber entregado cinco mil créditos a trabajadores mexicanos. Pero el poder presidencial impone temor y ni modo que el sumiso Carlos Aceves del Olmo le reprochara ese detallito. Estos líderes charros no cambian. Son como las veletas. Giran para donde sopla el viento o ¿será que el miedo no anda en burro? El poder es el poder.

CAMPAÑA NEGRA

Decíamos en este espacio en otra oportunidad, que el incremento en los hechos delictivos, principalmente derivados del crimen organizado, no parecían ser obra de la casualidad sino que podrían ser orquestados desde la “Cuatro Te” para desestabilizar al estado y vemos que no andamos tan equivocados. Ahí están, por ejemplo, las declaraciones desafortunadas y entrometidas del vetusto secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, quien descalifica la transparencia de Guanajuato en el gasto en salud y cuestiona los problemas de inseguridad.

METICHE

Otro funcionario metiche en temas de seguridad es el titular de la PROFECO, el expanista y leonés Ricardo Sheffield Padilla quien, en otra de sus incursiones por el estado, pidió la renuncia de Zamarripa. El líder estatal del PAN, Román El profeta” Cifuentes, denuncia que son ataques electoreros y sí. Y hasta la próxima…