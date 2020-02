ACONTECERES

DESCALIFICACIÓN

“No quiero que los feminicidios opaquen la rifa” (del avión presidencial) dijo hace días el presidente Andrés López Obrador quien ahora, ante la organización del paro nacional de mujeres para protestar contra el feminicidio, la violencia de género y el acoso sexual, ha dicho que son los conservadores, la derecha, los que están detrás de esa inminente mega movilización.

DOBLE CARA

Al inquilino de Palacio Nacional ya se le olvidó que, por no haber sido postulado candidato a gobernador en Tabasco tomó, bloqueó e incendió pozos y paralizó toda la avenida de la Reforma en la CDMX cuando perdió las elecciones. Y eso que dice que en su movimiento “no se rompió un vidrio”. Es cierto. No fue uno, fueron miles de vidrios los que ha hecho añicos.

PARANOICO

Para el 9 de marzo, luego del Día Internacional de la Mujer, activistas, feministas y ciudadanas han convocado a un paro nacional. Se estima que podrían paralizar la república unos 22 millones de mujeres. La convocatoria está teniendo un eco impresionante al grado de que empresarios, gobiernos y diversos sectores han manifestado su respaldo a esta espontánea movilización que ha causado tanto escozor y paranoia a López Obrador.

ATENTADOS

Y, sí, la manifestación sí es en contra del “gobierno” morenista ante el valemadrismo de implementar políticas públicas que protejan a la mujer. Ahí está el cierre de albergues para mujeres violentadas, la clausura de guarderías en las que las mamás dejaban a sus hijos para ir a trabajar, la falta de políticas públicas, la ausencia de estrategias contra la inseguridad, el recorte presupuestal a la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), etc. El golpismo y la traición es del régimen contra las mujeres y las niñas. Por eso el paro.

DERECHOS HUMANOS

Y, finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en poder de Chayito Piedra Ibarra ya es un cero a la izquierda. Si antes se criticaba al organismo por proteger más a los delincuentes que a las víctimas, ahora se dedica a salvaguardar a los políticos autoritarios y déspotas. No ha habido un pronunciamiento en relación a los hechos que sacudieron hasta sus cimientos al país: el atroz asesinato de Ingrid a manos de su pareja y el abominable crimen contra la pequeña Fátima. Y luego no quieren que las mujeres se rebelen contra esa casta nefasta que está en el gobierno.

PERIODISTAS BAJO FUEGO

El martes de la semana que termina, en Ciudad Juárez, Teresa Alcocer Carmona, quien tenía programa en una estación de radio, fue abatida a balazos. Ella sólo se dedicaba a adivinar la suerte de los radioescuchas. Al día siguiente, en Cuernavaca, Morelos, fue levantado el periodista Adrián Fernández Guerra. Hombres armados ingresaron a plomazos a un bar donde festejaba su cumpleaños, matan a un empleado y secuestran al periodista quien es director de la revista Perfil.

RESCATADO

Un operativo desplegado por la fiscalía antisecuestros de aquella entidad, ante las presiones ejercidas por su familia y la sociedad, permitió rescatarlo con vida. Hubo ocho delincuentes detenidos. Con la locutora de radio a quien también se conocía con el seudónimo de Bárbara Greco, van dos periodistas asesinados este año. El primero fue Fidel Ávila Gómez, también locutor radial, asesinado en Michoacán. Ninguno había recibido amenazas. Ni modo que sea culpa de Calderón, de los conservadores o del modelo neoliberal.

APARECIDO

Quien sí sorprendió al reaparecer ante las cámaras fue el estricto contralor municipal Miguel Enrique Saucedo Cordero, por cierto muy animoso, quien se presentó en la Comisión de Adquisiciones en donde se votaría la compra de una camioneta blindada. No va a su trabajo, pero aparentemente sí donde le puede dejar alguna ganancia, o bueno, en el trabajo habrá que preguntar si sigue cobrando su sueldo, que por cierto oscila entre los 55 mil pesos mensuales. Se sabe que en vez de hacer la función que le corresponde, sigue sacando provecho político y hay hasta quienes lo han agarrado de su locutor para que hable a través de ellos

REFLECTORES

Tal parece que ya le gustaron los reflectores al Contralor, dicen que a eso se acostumbran los políticos rápidos, al principio les da temor, pero después le agarran cariño, y es que ha llamado a los medios de comunicación para que lo sigan a sus participaciones y hasta tour por Salamanca les ha dado.

CIRCO, MAROMA Y TEATRO

No sin antes “sesionar” en el búnker azul, como ya es costumbre, el grupo de los ocho, menos uno, acudió puntual a la Comisión de Adquisiciones, esta vez sí fueron, antes no iban, pero esta vez sí era de su incumbencia el tema, es más, tan era de su incumbencia que fueron hasta los regidores que no son parte de la Comisión y pidieron voz y hasta querían voto, pero eso sí no se puede, aunque vimos que la regidora Carmelita, ¿del partido independiente?, pidió su intervención y a pesar de que le recordaron que ella no es miembro de la Comisión casi que dice ¡¿Qué no saben quién soy yo?! Le recordamos a la regidora que en el Cabildo tendrá su sillota, pero en las Comisiones debe respetar las que le tocaron y ahí sí debe trabajar, y asistir para empezar.

SIGUE MALITO

En su segunda aparición ante las cámaras con todo y sus recientes turbadoras operaciones, el regidor morenista Alonso Olivares, así enfermo y todo, no dejó de hacer el gran esfuerzo por asistir a la Comisión de Adquisiciones del cual él sí es parte. Aunque los regidores ocho, menos uno, y el contralor hicieron circo, maroma y teatro para demostrar que el proceso es falso, parece que no pudieron demostrarlo y el proceso de licitación fue aprobado por mayoría de votos.

FISCAL CARNAL

Durante la conmemoración del 107 Aniversario del Ejército Mexicano en la Presidencia Municipal de Irapuato, el Fiscal del Estado declaró ante los medios de comunicación que el robo de la camioneta a los escoltas de la alcaldesa Beatriz Hernández estaba “muy raro” y “no lo podía creer”.

BEATRIZ HERNÁNDEZ

Ahora se entiende por qué la alcaldesa salmantina dijo que el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre revictimiza a los escoltas. Además, Beatriz Hernández encaró al funcionario, como ya la hemos visto que lo hace hasta con el gobernador, y le pidió que diga cuántos casos de robos con violencia y cuántos homicidios se han resuelto, siquiera investigado, que haga mejor su trabajo de procurar justicia para los guanajuatenses, a ver si a usted sí le hace caso Alcaldesa, porque los ciudadanos tenemos años solicitándole haga su trabajo.

SEGURIDAD

Mientras tanto, en Salamanca la Academia de Policía sigue reclutando a salmantinos para incorporarse a la tercera generación, de la cual se dice ya está avanzada y están participando ex policías que fueron buenos elementos, en espera de las pruebas de control y confianza y de una oportunidad, ya nada más faltaría que se le dé celeridad al permiso de portación de armas de fuego, ojalá el Estado y la Sedena den buenas noticias próximamente.

EN LA CUERDA

La situación de inseguridad sigue estando cuestionada y las autoridades algo tienen que hacer, en este momento el coordinador o comisario, José Eufemio Sánchez se encuentra en periodo de vacaciones y aunque dentro de sus siete meses de funcionario ha tenido que hacer frente hasta los comerciantes, el Mayor pudiera estar en la “cuerda floja” puesto que hay motivos que le permitan continuar en la administración, aunque en este momento tenga como suplente a una mujer.

MÁS APOYO

La seguridad sigue estando en espera de que se pueda cumplir con los salmantinos como se debiera, aun no hay licencia para portar armas, ni tampoco las mismas las hay y por consiguiente se tiene una policía iniciada pero no consolidada en forma, es necesario que los mismos ediles se pongan a trabajar de la mano de alcaldesa y le devuelvan al pueblo la policía que urge regresar, ya que no hay tiempo mas que perder y la población espera que se cumplan los compromisos adquiridos.

FRENADOS

En cuanto al trabajo de gobierno, hay muchos frentes que no se han movido, caso concreto los reglamentos municipales que siguen atorados y se mueven solo cuando están obligados por las actualizaciones y procedimientos que se le exigen al municipio aplicar y no por iniciativa del mismo cabildo, es decir que hay un enorme rezago que no se puede avanzar por las conductas de ediles como los del G8 que atendiendo los intereses personales que han dejado pasar el tiempo sin actualizar y para muestra ahí está el reglamento de Ecología que no ha permitido que se retiren las bolsas de plástico para el uso de la población.

A TRABAJAR

En el PRI salmantino, Memo Echeverría tomó un Comité Municipal abandonado y sin estructura, “un coche sin llantas” y con muchos retos difíciles de alcanzar que permitan volver ser opción de cambio. El nuevo presidente del Comité necesita atraer gente participativa y que sin interés mayor que rescatar el partido, se ponga las pilas y demuestre que el PRI aún tiene alma en la sociedad para poder ofrecer prospectos interesantes.

A SUMAR

En el Comité Municipal del PAN, Karina Padilla parece estar alejada de la militancia y ante el persistente liderazgo de los Justinos seguramente que pocas oportunidades si no hay un consenso y los que resta de las fuerzas internas establecer puentes de diálogo y reconciliación que le permita sumar esfuerzos, ya que muchos de los militantes que operaban en sus bases o estructuras han abandonado las filas y tendrán que llegar con nuevos integrantes a tratar de enderezar el camino que se quebró en los procesos electorales del 2018.

MORIR EN EL ISSSTE

¿Sabía usted que algunos directores de las clínicas del ISSSTE de Irapuato y León principalmente, también tienen chambitas en clínicas particulares y hasta en el IMSS? Con razón la atención, el servicio médico a los pacientes, está para morir. Literal. En la clínica hospital de la ciudad zapatera, el personal de la institución desaparece -no pierde- los expedientes de los enfermos graves cuyos familiares se quejaron por el mal servicio, lo que convierte a esos trabajadores en potenciales homicidas pues prácticamente dejan sin atención al paciente con cáncer. Eso lo hacen en represalia porque la gente se queja.

INAUDITO

Es algo inaudito. Verdaderamente criminal. Y nadie hace nada. Ahora ni siquiera pagan los viáticos de los pacientes. Acudir a alguna clínica del ISSSTE es como si fuera usted directo a la eutanasia, al paredón, a la muerte asistida. Cada vez está peor. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en contra parte, las cosas están cambiando para bien. Ha sido una sorpresa agradable la atención a los enfermos y a sus familiares. Las citas con los especialistas no son tan engorrosas y han sido agilizadas y más tratándose de derechohabientes con una enfermedad grave. Muy bien por el IMSS. El ISSSTE se ha ganado con creces aquello de “Inútil Solicitar Servicio Sólo Tramitamos Entierros”.

SÓLO PARA EL APUNTE

De los treinta y seis diputados locales ¿a nadie se le ha ocurrido presentar una iniciativa para modificar la ley orgánica municipal y darle un giro completo a la figura del contralor municipal? ¿Todos están muy contentos cómo funcionan ahora las Contralorías? ¿Les gusta que prácticamente en los hechos estas dependencias no existan, salvo algunos casos excepcionales como en Salamanca?

RECUERDO

Por ejemplo, ¿alguien recordará el nombre del contralor municipal de su ciudad, o la última actuación o declaración que haya hecho? En el caso de Irapuato poco se ha visto al titular de esta dependencia. Sería conveniente que dentro de las reformas que se hicieran a la ley, se incluyera la obligación para que los contralores rindan cuentas a la sociedad, a presentar un informe de actividades, de resultados, tal vez de logros, porque estas figuras son más opacas que un ojo con catarata.

TIENEN PATRÓN

Y ni modo que digamos que esta situación es por falta de conocimientos o capacidad de los contralores; no, el problema es otro y es de fondo, y es que mientras los contralores dependan del ayuntamiento (o sea del presidente municipal y su mayoría), nunca veremos resultados, así de simple.

ARRUMACOS

El obispo de la ciudad de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, dice que no se va a tratar a los delincuentes con besos y arrumacos cuando haya tiroteos. Considera el prelado que “hay que defender a los demás con las armas porque los delincuentes lo hacen”, refiriéndose a que los policías, los soldados, deben actuar en consecuencia.

EVITEMOS LA VIOLENCIA

Para el jerarca católico, los que cuidan tienen la autoridad para hacer uso de la fuerza, aunque el llamado sigue siendo a que se evite la violencia, se respete la vida y se cumplan las leyes. Ya hace falta una tregua. Ha habido infinidad de víctimas. El problema estriba que el régimen de la cuarta metamorfosis no cuenta con funcionarios en el gabinete que sean capaces. Está pasando a la historia, pero de la ineptitud y la incompetencia. Y hasta la próxima…