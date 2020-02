ACONTECERES

¿CONSPIRACIÓN?

Quien sí se voló la barda fue el contralor Miguel Enrique Cordero Saucedo, quien armó un escándalo mediático (por cierto pagado por algunos patrocinadores, según se dice), pues aseguró que sería destituido en una reunión secreta que el Ayuntamiento llevaría a cabo; en horario laboral visitó a decenas de medios de comunicación para comentar que se iba a dar de baja por presuntas irregularidades, lo que no dijo es que él mismo está involucrado en irregularidades (y las carpetas de investigación ni siquiera se iniciaron); tampoco dijo que él mismo ha apoyado a personajes para evadir responsabilidades y que se ha ausentado del trabajo por varias semanas.

MUCHO IRIGOTE

Tampoco les comentó que las investigaciones que llevaba Contraloría han quedado sin seguimiento y eso podría generar un daño al erario público, lo cual es una falta grave. Lo que Miguel Cordero no querrá reconocer es que no se necesitará una conspiración o reuniones secretas para que sea destituido de su cargo, pues desde su posición debería conocer a fondo la Ley del Trabajo, donde se dice que si no se cumple con el trabajo para el que se fue contratado, pues...

NI UN PÁSO ATRÁS

No parece que darán paso atrás, el contralor tiene que irse por la traición que hizo a quién lo llevó al cargo y porque ya pesan varias denuncias penales en su contra y porque ya no hay confianza al ventilar en público asuntos que son internos de la contraloría y en los cuales hay testimonio de presuntos delitos que se han cometido. Pocos días faltan para que el contralor ya prácticamente sin cargo sea separado y termine el episodio que ha dejado la contraloría.

¿PARA QUÉ ASISTIERON?

Esta semana se presentó en Salamanca la unidad un millón fabricada en México por la planta Mazada. Al evento asistieron todos los actores políticos de Salamanca y del estado; llegó el exalcalde y subsecretario de Desarrollo Social y Humano Antonio Arredondo, quien saludó a los regidores blanquiazules de Salamanca y no se acercó mucho al gobernador...

PLIEGO PETITORIO

Quien entregó un pliego petitorio en las manos del presidente de la República fue la alcaldesa Beatriz Hernández, quien llevaba un sobre amarillo para entregarlo al mandatario; dicen que la principal petición que le hizo fue seguridad para Salamanca, pues la ciudad es una más de las del Corredor Industrial que está sumergida en la ola de asesinatos que no cesan; en las peticiones también pidió obra pública y una clínica de salud para la gente de Salamanca. Al final, antes de irse el mandatario, la alcaldesa salmantina le tomó el brazo, lo vio a los ojos y le pidió: Salamanca, no olvide Salamanca.

POLICÍA

Hablando de seguridad, es ya casi una devoción que la alcaldesa pida en los eventos públicos un aplauso para los policías municipales; pide que se les respete y que la población los defienda cuando alguien trate de abusar de ellos, pues los policías son gente de Salamanca, también son ciudadanos, que quieren ver bien a su familia, a sus hijos, esposas, esposos, gente que se atrevió a dar su tiempo, su valor y su trabajo para hacer el cambio en Salamanca. Apoyemos ese cambio.

EXPO NOPAL

Esta edición XVl de la Expo Nopal 2020 atraerá a más de 25 mil visitantes y es ya una tradición en Salamanca y un orgullo; los productores son salmantinos, de la comunidad de Valtierrilla y en diferentes ocasiones han puesto en alto el nombre de Salamanca, de esos salmantinos necesitamos más, de los que apuestan por hacer bien las cosas y los que luchan todos los días por aportar su trabajo y su esfuerzo. Visitemos la Expo Nopal y conozcamos la diversa gama de productos que hay en esta comunidad que es nuestra.

ENORME FUTURO

Con todo el impulso que se ha logrado ya está en marcha, pues, otra etapa de Expo Nopal en Valtierrilla. Un esfuerzo de todos, tanto productores, autoridades y de los salmantinos para promover la producción de lo que es considerado el oro verde que deja el nopal como es el aguacate en Michoacán. Pues bien hay mucho por hacer, aún está en proceso de crecimiento el desarrollo de los derivados del nopal y en el que se han fincado varios estudios científicos que no se han revelado pero que pretenden impulsar los beneficios del nopal en el tratamiento de enfermedades por citar algunos ejemplos.

¡LUCHARAAAAÁN!

En la sesión extraordinaria de Ayuntamiento, donde se sometió a votación el quinto presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal, los regidores blanquiazules junto con los ¿independientes?, volvieron a bloquear el presupuesto para el municipio; otra vez se tendrá que esperar que desatoren apoyos para los grupos vulnerables, para obra pública y demás; ya no es nuevo que quieran sacar provecho de esta situación como lo hicieron en el presupuesto pasado, el cual no aprobaron hasta que sacaron que les dieran dinero para "sus proyectos", cursos de capacitación para regidores y recurso para poder ejercerlo ellos en apoyos para la ciudadanía...





Así que ya sabe, ellos cuentan con recurso del erario, acérquese y pídales apoyo a los regidores, ya que ellos no difunden que tienen ese recurso para darlo. En fin, veremos en las sesiones de Ayuntamiento máscara contra cabellera y mientras los salmantinos, nosotros los comunes y corrientes estar como el chinito milando para que suelten los recursos y se puedan ejecutar las obras y proyectos para los salmantinos.

EL JALONEO

Sigue siendo dolor de cabeza para Betty Hernández alcaldesa que ha tenido que luchar en contra del G8 que hasta convaleciente hicieron que se presentara a la sesión extraordinaria o secreta un regidor, en la que habrían de acordar la destitución de Miguel Cordero.

LA QUINTA

En lo que se refiere al presupuesto municipal y las adecuaciones que se requieren para cerrar el ejercicio 2019, hay de nueva cuenta férrea oposición de los integrantes del G8 para no aprobar las cuentas que en toda administración municipal se ajustan para compensar partidas presupuestales que en esta ocasión de nueva cuenta están pesando en lo político por encima del trabajo de gobierno que atañe a todos los salmantinos.

OBRA PÚBLICA

Por fin después de muchos años se está reparando el drenaje y rehabilitado en calles de la zona centro, no solo bacheando o reencarpetando, es cemento hidráulico para que dure, dicen, por lo menos 30 años; esperemos llegar a eso, por fin obra pública y CMAPAS pudieron hacer las obras, tengamos paciencia con el cierre de calles, al final será un beneficio para los nuestros.





CAE LOZOYA

Emilio Lozoya ex director de Pemex y ahora acusado y detenido en España, fue el último director que asistió a la refinería local en el mes de febrero del año 2014 para inaugurar la planta recuperadora de azufre líquido (SRU-2) en compañía del entonces secretario de energía Pedro Joaquín Coldwel, así como diversos directivos y consejeros de la petrolera. Sin embargo el semblante arrogante del entonces alto funcionario hacía ver su desprecio a los trabajadores, es decir no daba la apariencia que hubiera una relación plena entre dirigentes y la parte obrera que hasta en la placa se anunció que esta unidad fue construida por trabajadores petroleros.

IRONÍA

Eran tiempos donde el gobierno federal era imponente y los funcionarios poco interés mostraban hasta con las autoridades estatales y municipales, lo mismo se veía con los representantes sindicales, no se percibía una relación fraterna, ni siquiera porque estaba de por medio una de las refinerías más productivas y en la que ese mismo día Miguel Tame, director de refinación y conocido en Salamanca, anunció la inversión millonaria para la ampliación de la refinería.

EL POR QUÉ

El recuerdo viene al caso por el estado en el que se encuentra ahora el ex director de la empresa, detenido en España y porque en ese entonces se hicieron comentarios en corto, sobre la postura que fijaron los altos dirigente de Pemex y los asistentes al evento con invitación de especiales, entre los que se encontraban el entonces gobernador de Guanajuato Miguel Márquez, el exalcalde de Salamanca, Justino Arriaga Rojas y los dirigentes sindicales, Carlos Romero (este en la mira) y Fernando Pacheco.

DESPEGA

Aunque ligero pero el repunte económico en el ámbito inmobiliario se lo atribuyen los especialistas en algunas modificaciones que se han hecho a la ley para la compra de vivienda popular que promueve el Fondo Nacional de la Vivienda Infonavit al autorizar créditos con más de un trabajador para una sola cuenta. Esta medida está impactando en el comercio inmobiliario y es el principio de lo que pueda generar el desarrollo de vivienda.

DICHOSA RIFA

Todo mundo ha hecho opiniones, comentarios, críticas, análisis de la cena que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador a la casta empresarial para que, de manera “voluntaria”, los hombres de negocios se comprometieran -a cambio de tamales y atole- a comprar millones de boletos para la simbólica rifa del avión presidencial. Y así lo hicieron. Dice el inquilino de Palacio Nacional que vendió mil 500 millones de pesos.

“COPELAN O CUELLO”

Pero ¿saben ustedes quiénes van a pagar por todo ello? Obvio, los trabajadores. ¿Ustedes creen que los empresarios van a poner de su bolsa si no disparan ni en defensa propia? Van a obligar a sus empleados, a sus obreros, a adquirir los boletos o en el último de los casos a venderlos so pena de descontárselos de sus raquíticos salarios. ¿Por qué creen que los integrantes de la “minoría rapaz” salieron tan contentos de la tamaliza? Van a decir a los trabajadores: “copelan o cuello”.

ROBO AL INFONAVIT

Y peor se las cuento. ¿Alguien se animará a meter una denuncia en contra del presidente de la república por el robo en despoblado que le hizo al INFONAVIT al quedarse con los dos mil millones de pesos que se recuperaron y que era dinero del Instituto, o sea, de los millones de trabajadores mexicanos? Resulta increíble la impunidad con la que, con la mano en la cintura, el presidente arrebata a los trabajadores esa enorme suma de sus ahorros, que con seguridad serán al final cinco mil millones por la parte que falta por cobrar.

OBREROS INDEFENSOS

Y todo con el afán de querer tapar una farsa monumental. ¿Por qué la CTM no dice nada? Hace unos días vino al estado Alfonso Aceves del Olmo, líder del Sindicato Automotriz; estuvieron con él los dirigentes obreros de Irapuato y nadie dijo nada. ¿Estarán de acuerdo en este atraco que afecta directamente sus agremiados? ¿No se supone que las centrales obreras son para proteger a la clase obrera? Parece que no.

¿NO QUE NO?

Y hablando de la CTM. Desde hace ya mucho tiempo el sindicato obrero venía amenazando con la "libre asociación a partidos políticos" de sus agremiados y de la organización como tal, más como una elegante manera de zafarse de su origen priista que como una demostración de libertad y democracia, cosa que sabemos no se les da mucho en dicha organización, donde el respetar la línea y no moverse antes de tiempo ha sido su máxima. Ya lo decía el viejo Fidel Velázquez: “el que se mueve no sale en la foto”.

CTM MARGINADA

Dice Alejandro Rangel, líder del sindicato de la industria metal mecánica, que la CTM y sus integrantes están abiertos a hacer alianzas con cualquier partido político, ya que su expartido, el PRI, “les disminuyó al mínimo su participación en cargos de representación”; y es que estaban acostumbrados a obtener diputaciones, senadurías, regidurías, presidencias municipales y gubernaturas y ahora ya no les ofrecen nada. En rueda de prensa, Rangel estuvo acompañado del regidor Roberto Palacios. Y hasta la próxima…