ACONTECERES

Por Pepe Grillo





FALTISTAS

Para variar, ¿adivinen quién omitió votar la aprobación de la propuesta del Programa General de Obra Pública?, sí ellos mismos, los regidores del PAN; Victor Hugo Rueda Olmos, Emilia Verastegui de la Garma, María Isabel “Mabel” del Campo Martín, así como los regidores de MORENA Alma Angélica Berrones Aguayo y Armando Alonso Olivares y la regidora del ¿partido independiente? María del Carmen Campos, a pesar de que fueron quienes solicitaron que el director de Obras Públicas Daniel Mireles Vasco acudiera a explicarles el plan de obras para Salamanca.

NO SE ENTIENDE

Y un día antes les estuvo despejando sus dudas en sesión previa, duda por duda de los regidores ausentes, sin embargo, volvieron a demostrar que los salmantinos no les importan, ni las obras, ni los proyectos y menos el trabajo del resto del Ayuntamiento, pues los demás regidores acudieron a trabajar y dar su voto por Salamanca, después de que analizaron el programa muy “ambicioso” de obra pública, como ellos mismos lo llamaron, al saber que llegará más obra pública para el municipio y por ende, más beneficios para Salamanca. Al final, la alcaldesa les agradeció el trabajo, el esfuerzo y su interés por ser parte de miembros del Ayuntamiento que quieren el progreso para Salamanca y que no ven por sus propios intereses.

¿A DÓNDE FUERON?

Lo triste es que a los regidores ausentes que no presentaron justificante sí se les vio por Salamanca y realizando otras actividades ajenas a su trabajo y otros más, dicen que estaban planeando ir en grupo a ver al Presidente de la República, quien visitó la zona norte de Guanajuato este viernes, pues es común verlos en selfies (en horario laboral y sin justificar) participando, bueno es un decir, solo aplauden y se toman selfies, en los eventos del Presidente de la República.

¿SE SANCIONARÁ?

Y bueno, la pregunta obligada es saber si se les va a sancionar a los regidores faltistas por no presentar justificante, pues la vez pasada que faltaron y que se les iba a descontar de su salario, que por cierto no es cualquier cosa, se defendieron por todos los medios y aseguraron no se les podía sancionar, pero ¿y su responsabilidad con los salmantinos?, ¿y sus propuestas en el Ayuntamiento?, si saben de una me avisan para analizarlas en una mesa de trabajo.

REPARTIRÁN

Se dice que para el presente año, en el paquete de obras se han contemplado 141 acciones entre ellas las que van dirigidas principalmente a la infraestructura en comunidades y colonias de mayor marginación y pobreza, el 90 % a mejora de agua potable a las viviendas, drenaje, alumbrado público, pavimentaciones, sin embargo ya se ha consumido la mitad del tiempo periodo de la administración municipal y no terminan por detonar la obra como se debiera tener avanzada.

GESTIONES

Aunque se dice que en el caso de la propuesta para desarrollar el proyecto del Polideportivo ya se encuentran en pláticas con Ana Guevara la titular de CONADE para atraer los recursos que se necesitan para la creación del desarrollo deportivo que se tiene asignado a la Unidad Deportiva Norte y con ello reponer el plan que por cambiar de sitio, se pospuso, ahora ya se están realizando las gestiones para poder atraer los 60 millones de pesos que se estima tendría como presupuesto el mencionado Polideportivo.

IMPUNIDAD

La regidora panista Emilia no quiso dar la cara, pues en días pasados se destapó su probable pacto de impunidad con el aún contralor Miguel Cordero, pues se supo que se detectaron irregularidades en la renta del Centro Cívico, cuando un familiar directo de la regidora, presuntamente desvió recursos por casi un millón de pesos; ahora se entiende por qué no se quería separar de su cargo en Presidencia Municipal, que por más que se aferró salió por … dejémosle así, en fin, el pacto que se sospecha es que justamente esas anomalías no se reportaron en la Contraloría a pesar de haber sido detectadas y reportadas a la dependencia, y menos había una denuncia a la Fiscalía anti- corrupción por ser una servidora pública, lo que se tiene que hacer cuando se detectan estas situaciones en cualquier municipio. Cabe decir que el expediente donde se reportaron las anomalías está “secuestrado”, habrá que ver qué dice el Contralor, quien por cierto ya no se ha visto, ni en su trabajo.

SÍNDICO

El síndico del Ayuntamiento José Luis Montoya Vargas ya pidió de nuevo que el contralor Miguel Cordero Saucedo se separe de su cargo y es que cada vez le salen más irregularidades, el síndico visiblemente molesto, comentó que se sabe que el contralor ya no se presenta en su oficina a trabajar y lo peor, se supo que los casos jurídicos que el municipio pudo ganar a favor del erario se han perdido por falta de esas investigaciones que le correspondía hacer a la Contraloría, esperemos que se apliquen los juicios de responsabilidad correspondientes por daño patrimonial.

TRAICIÓN

Como sea, se dice que Cordero Saucedo quien es investigado por sus mismos compañeros de la contraloría tras haber mordido la mano a quien le dio de comer durante los 15 meses de actividad pública en el municipio, está con un pie fuera. Cordero está próximo a ser sometido a las fallas graves que cometió en su afán de querer utiliza la misma información que obtuvo de las llamadas compras polémicas como son las del alumbrado público y del arrendamiento de la camioneta.

DIAS CONTADOS

La postura de Cordero fue más allá de lo que sabía, no se puede hacer frente al poder dentro del mismo poder y en este caso la lección parece estar por darse a conocer a la luz pública. El contralor tiene los días contados y con muchas posibilidades de que se le finquen responsabilidades que pueden causarle un problema más que político, en lo personal, pues hay varias demandas formales en su contra.

RELEVOS

El chantaje o la ética, es el común denominador en el caso que encierra al contralor. Todo hace indicar que le han cerrado los caminos de salida y ya no falta mucho tiempo para que se lleve a cabo el relevo oficial y no hay quien pueda proteger la conducta del funcionario quien cometió errores graves que se derivan de la secrecía que debía tener el cargo que ostenta y que fue utilizado para atacar a la autoridad municipal.

FANTASMA

En la contraloría municipal Miguel Cordero es ya un “fantasma” no acude aduciendo que no cuenta con el personal de su confianza, es decir que está prácticamente fuera de la administración, aunque en forma oficial se habrá de dar a conocer porque las acusaciones están y porque no habrá mayor resistencia para que pueda justificar su desempeño ya que existieron errores como en el mes de diciembre pasado dejaron de acudir a su centro de labores.

COMERCIANTES

Quien ha dicho por décadas que es el representante de los comerciantes es Javier González Mijes, pero los comerciantes aseguran que no ha hecho nada para apoyarlos y que ni siquiera es comerciante.

SEGURIDAD

Se le aplaude a la alcaldesa Beatriz que llamó a la presidenta del Observatorio Ciudadano al Consejo de Seguridad para informarle las acciones que ha hecho el municipio y no el Estado en materia de seguridad pública, esperemos se reúnan, será buena charla. Avisan de la reunión para verla.

ARTERO

Víctima de la violencia que vivimos en esta ciudad Sanjuana Razo Murillo, la lideresa de la organización popular “2 de Octubre” fue ultimada balazos cuando se encontraba en el sector comercial que controlaba desde hace por lo menos 18 años, justamente a la separación del grupo de la UCOPI como resultado de las diferencia con ahora también ya fallecido Martín Negrete, la lideresa de los comerciantes envuelta en varias disputas por los predios que ocupan los comerciantes de pirotecnia, fue víctima de una cobarde agresión que le segó la vida.

PRIISTAS

Aunque será este lunes cuando el Comité Directivo estatal del PRI exponga la situación oficial que impera en el proceso de elección del PRI local, todo hace indicar que Guillermo Echeverría Cárdenas, será quien retome el cargo que dejará Daniel Artemio Cárdenas. Los procesos internos de elección se realizaron con una descalificación de planillas que aspiraban contender entre las cuales la única de tres que parece haber solventado los requisitos fue la que encabeza Memo Echeverría aun y cuando de compañera de fórmula Ana María Robles es desconocida para los priístas salmantinos.

MANIPULARON

Por incumplimiento de las bases no alcanzan a llegar a la contienda dos de las tres fórmulas que aspiraban a la dirigencia del PRI local. El llamado Movimiento Territorial Urbano, representado por Alfredo Sánchez Almanza, y su compañera de fórmula, Kimberly Rivera Garay (a quien señalaron que tenía pasado panista) al no reunir los requisitos establecidos en la convocatoria y aunque les faltó solo una firma de apoyos de los sectores, fueron rechazados como propuesta. Lo mismo le sucedió con el representante del sector obrero o de la CTM que fue Víctor Hugo Vega, quien tampoco pudo reunir los requisitos, entre ellos el aportar las cuotas mínimas exigidas que alcanzaban los 5 mil pesos.

SOLO UNA

De esta forma es que solo la fórmula que conforma que encabeza Guillermo Echeverría Cárdenas y Ana María Robles quedan firmes para el registro de aspirantes y sin contendientes, por default quedan en posesión de presidir al destruido priísmo local para el siguiente periodo y con ello que el proceso quede prácticamente listo para la toma de protesta, aun y cuando los aspirantes rechazados anuncian que utilizaron los instrumentos de impugnación. Es decir que la propuesta que tras bambalinas opera la “dama de rojo” volvió a ganarles en la maniobra para retomar la dirigencia priísta.

TRANSPORTE

Pese a que ha dejado al tiempo, persiste la intención de aplicar la reingeniería al sistema de transporte urbano que desde el inicio de la presente administración se propuso y que pretenden reformar todo el operativo del transporte urbano y suburbano ya que hay rutas cuyo derrotero necesita de otros impulsos para hacer efectivo el sistema. La comisión de transporte sigue detenida, el titular de la dependencia Martín Rodríguez Ayala en espera, sin embargo es de los compromisos que Beatriz Hernández tiene en la lista de espera.

REGRESARÁ

Nadie espera que al término del plazo que solicitó como licencia la secretaria del Ayuntamiento Karla Escárcega regrese a ocupar de nueva cuenta el cargo que por ahora realiza Lidia Becerra. En cinco días más debería retomar el cargo, sin embargo hay dudas de su regreso ya que la relación con los ediles de oposición le aplicaron un constante golpeteo que consideramos habrá sido suficiente para desalentar el regreso de la titular de la Secretaría.

CELEBRARON

En la semana los panistas celebraron 80 años de existencia del Partido Acción Nacional y hasta entregaron reconocimientos a militantes con mayor tiempo en las filas. Amado Hernández recibió un homenaje, así también la militancia de simpatías hacia Nacho Luna fueron los que mayormente ocuparon los espacios en la sede del PAN. Esta vez los Justinos fueron superados en presencia, aunque quien se vio con la organización del evento fue Vanesa Ochoa, y no Marisela Torres como Secretaria del Comité Municipal.

PAN MORENO

Aunque entre los panistas salmantinos suena con frecuencia la división de grupos, los Vega, los Alcocer por citar algunos de las familias que por años han influido en el Comité Municipal panista sin duda se mantienen en el filo de ambos grupos, al panismo les afecta el que constantemente hagan referencia de que la alcaldesa Betty Hernández y sus hermanos sigan siendo militantes del PAN aun y cuando están en el poder gracias a Morena.

CRÍTICAS

El juego de poder en el PAN se mantiene, los azules preparan el terreno que los lleve al camino de la recuperación y en este caso Román Cifuentes dirigente estatal se lanzó en contra de la alcaldesa y su gobierno, sin embargo, se le pasó reconocer que parte de las acciones o errores de la administración también tienen que ver con la actuación de los regidores de su partido que poco o nada han hecho para mejorar la actuación del gobierno.

GIRA POR TIERRA BLANCA

Uno de los municipios con mayor grado de pobreza y marginación, Tierra Blanca, que se encuentra en plena Sierra Gorda en la frontera con el estado de Querétaro, fue visitado por el presidente López Obrador el viernes por la tarde. Ya saben. Ahí se reunió con grupos indígenas quienes reprocharon a ambos mandatarios el abandono en que los tienen sus gobiernos. Ninguno de los dos se escapó. AMLO quiso congraciarse con ellos hablándoles de los programas sociales los cuales, por cierto, no han llegado a estos grupos.

“QUIÉN ES QUIÉN”

En inquilino de palacio nacional vino a hacer campaña al bastión panista como no queriendo, pero los indígenas -si bien fueron condescendientes con él- ya no creen tan fácilmente en las promesas. De paso, AMLO se refirió a la negativa de los gobernadores panistas, en presencia de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a adherirse al Instituto de Salud para el “Bienestar” que suple al Seguro Popular, la misma gata nomás que sin reglas de operación, y dijo que está bien que no se adhieran, que es como la democracia, significa competencia y “vamos a ver quién es quién”. Y hasta la próxima…