ACONTECERES

¿BAJA INCIDENCIA DELICTIVA?

El gobierno del estado presumió que en Salamanca, municipio del cual por cierto se ha hecho “ojo de hormiga”, bajó la incidencia delictiva en los últimos meses, si bien es cierto, según lo reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las mismas estadísticas de la Policía Municipal, no es precisamente por el trabajo de Fuerzas del Estado, sino por la coordinación de las diferentes corporaciones que han llegado de apoyo a Salamanca como Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Federal y la misma Policía Municipal. Por ejemplo, bajaron los robos de vehículo sin violencia, pero los robos de vehículo con violencia se mantienen y en gran medida, sobre todo en la periferia de la Ciudad, pues en la zona centro están presentes los policías municipales.

YA NO ESTÁN

A quienes se les ve menos en las calles es a los elementos de las Fuerzas del Estado, que si bien su presencia no se nota es por algo, se cuenta en las corporaciones que cada que se les pasa un reporte o que el 911 pide apoyo para checar un robo, un homicidio o detonaciones de arma de fuego, reportan que no hay personal, que no hay unidades y que están cambiando de turno, por lo que tienen que terminar el trabajo las corporaciones federales.

TAPAR EL SOL CON UN DEDO

Aunque se quiera justificar la baja de delitos con la presencia policial, lo cierto es que el número de homicidios en Guanajuato ya se iguala con estados considerados sumamente violentos, como Veracruz y Chihuahua. Los índices de personas ejecutadas van de los casi 500 muertos en Guanajuato tan solo en un mes, ojalá sigan disminuyendo los hechos delictivos por el bien de los salmantinos y de los guanajuatenses.

LAS MANGAS DEL CHALECO

Quienes ya no se han puesto el chaleco negro del “G8” son los regidores del ya visiblemente desintegrado G8, pues ya cada quien jala agua para su molino, para sus intereses propios y de partido. Los tres regidores del PAN obedecen órdenes del gobernador y es que lo que se ve, no se pregunta, mientras que los independientes prefieren hacerse al lado de “morena”, bueno eso es lo que dicen ahí por el Andador Revolución, donde los han visto muy pegados y obedientes con el NO presidente del partido. Por su parte #Lord100pesos se aferra a los tres blaquiazules, pues en plena Sesión de Ayuntamiento parece partido de béisbol; que se tocan la frente, que ciñen el ceño, que voltean los ojos, que sacan la lengua, para hacerse señas sobre si aprueban o desaprueban. Lo que sí deben tener en cuenta los Regidores es que trabajan para nosotros, para el pueblo, no para sus partidos, ni para el gober o la alcaldesa. Para el pueblo.





QUE SE INVESTIGUE ASÍ MISMO…

Quien ya perdió el interés por acudir a las sesiones de ayuntamiento, como lo había hecho en las últimas cinco por lo menos, es el contralor Miguel Cordero Saucedo, curiosamente dejó de asistir desde que el síndico José Luis Montoya Vargas le pidió que se separe del cargo por el incumplimiento de sus funciones y por conducirse con falsedad al postularse para dicho cargo, al no haber manifestado las sanciones administrativas que se le impusieron en sus puestos anteriores. En la última sesión de ayuntamiento, el responsable de velar por los asuntos jurídicos del municipio, volvió a pedir que el contralor se separe y que además se haga una investigación en la misma Contraloría, por inconsistencias en su trabajo y reiteró el exhorto a que se separe del cargo, al fin hay subcontralor…

¿Y QUÉ HACEN?

A quienes están vigilando de cerca, es al omiso director de Fiscalización y Control, Agustín García Becerra, porque en vez de regular el comercio de Salamanca, cuentan que se la pasa en pachangas junto con el director de Ordenamiento Territorial, Humberto Farfán, que ¿alguien sabe qué hace?, si alguien sabe, nos dice para estar enterados. Es pregunta seria. Pues bien, esperamos que su trabajo hable por ellos, porque nomás no lo vemos.

DEBE INTENTARLO

Viene la visita de Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato y con ello la posibilidad de que la alcaldesa Betty Hernández logre el acercamiento con el mandatario para que pueda plantear la situación de desarrollo que necesita el municipio, dado a que los recursos económicos para el municipio provenientes de la federación pudieran ser la salvación a la administración que Betty encabeza.

LOS PENDIENTES

Que mejor oportunidad que la visita del mandatario a Guanajuato para que se puedan presentar los proyectos de jerarquía que la administración anuncia como son las vialidades primarias que necesitan de una regeneración, principalmente los accesos de Irapuato y de Valle de Santiago, el de la continuación a la Ordeña, ya que el crecimiento de la zona urbana alcanzado a las comunidades de Oteros y a Guadalupe, un puente a desnivel en Héroes de Cananea, la continuación del Bulevar Bicentenario, el Centro de Gobierno entre otros proyectos que se sabe tienen proyectos pero no recursos económicos para su realización.

DE REVERSA

El mediático enganche político entre la alcaldesa salmantina y el gobernador del estado no ha traído nada positivo a los salmantinos, el circo de dimes y diretes ha causado negativa en materia de impacto a la seguridad ya que ni hay más elementos del FSPE en Salamanca, ni hay reducción de delitos, lo que hay es una esperanza y hasta una “bandera blanca” que se colocó en el Jardín de los Niños Héroes a mediados del año pasado y que solo sirvió para causar marchas con ropa blanca por el centro de la ciudad y colocar una bandera que solo fue un respuesta adversa a su propósito que era hacer un llamado por la paz que cuando en realidad fue de mayor índice de violencia y delincuencia.

EL PRI

Tres propuestas que se consideran las más serias para contender para la dirigencia municipal del PRI local son la que representan Guillermo Echeverría, José Alfredo Sánchez Almanza y Víctor Hugo Vega, Las organizaciones semi pobladas y desarticuladas están ofreciendo sus mejores dirigentes para poder retomar un partido que está agónico en el municipio y que en las últimas elecciones apenas logró alcanzar la cuarta posición en cuanto a la cifra de ediles que le aportá al ayuntamiento actual y que no les alcanzó para más.

CONVOCADOS

La convocatoria que emitió el PRI para la elección que será el 22 del presente mes de febrero se centró en el bloque número 3 cuyo proceso interno deberá elegir principalmente a un presidente y un secretario o secretaria general. Los priístas de Salamanca al igual que oros trece municipios de la región responden a la convocatoria que se les marcó el pasado 16 de diciembre del 2019 y en el cual se anuncia el registro de fórmulas de aspirantes que deberá de iniciar el 5 de febrero y se terminará el 07 para la entrega de solicitudes.

PROCEDIMIENTO

Será el 9 de del mismo mes en curso cuando se entregan los dictámenes sobre las solicitudes que se hayan entregado y a su vez se emitan las constancias a los candidatos aceptados una vez que hayan cubierto los requisitos “ de cajón” como es el comprobante de ser militante, así como estar al corriente en sus aportaciones económicas al partido entre otras obligaciones y así continuar al siguiente paso que será llevar a cabo el proselitismo que se inicia el 10 y deberá terminar el 17 del mismo mes.

ELECCIÓN

Una vez con los candidatos los priístas habrán de ir a la jornada electiva interna que está prevista para el 22 de febrero y un día después se conocerán de manera oficial los resultados al cierre del llamado cómputo para declarar vencedores y a su vez dejar todo listo para que el 26 de febrero se tome la protesta a los nuevos directivos que habrán de empezar a trabajar en la restauración de sus directivas y programas de trabajo.

FUERZAS

Como lo anticipábamos al inicio de este comentario, las organizaciones ya han pronunciado sus propuestas a la presidencia priístas local. La CNOP le dio “luz verde” a Sánchez Almanza. Las organizaciones independientes van con Memo Echeverría y los obreros con Víctor Hugo Vega. Así aunque otros sectores que en antaño predominaban como es el caso de los campesinos con Samuel Balderas, seguramente que habrán de ejercer ciertas presiones para no quedar a la zaga; sin embargo la realidad que vive el PRI local no es para alcanzar expectativas mayores.

EN PICADA

El priismo local ha venido en picada como lo han demostrado sus resultados electorales, los líderes sectoriales continúan tratando se sostenerse y mientras los jóvenes siguen sin dar el paso definitivo, el PRI local está condenado a seguir siendo dirigido por los que en antaño lo condujeron y mal porque desde hace 23 años no han podido recuperar el poder del gobierno municipal, y cada vez han tenido menor presencia en los Ayuntamientos y en el Congreso del Estado, lo que habla del deterioro del partido.

LOS 80 AÑOS

El próximo martes en la sede del PAN de Salamanca estarán celebrando los 81 años de existencia de este partido y Galo Carrillo, presidente del Comité, convocó a los militantes que sobreviven y que mantienen esperanza en que estará de nueva cuenta regresando a la lucha tras haber sufrido una de las mayores caídas en este municipio ya que teniendo toda representación, desde diputados locales, ediles y hasta funcionarios municipales de filiación panista cayeron en la confianza y en los excesos que la población les cobró para reducir hasta en 30 por ciento la votación en la última elección, comparativamente con la anterior.

NADA QUE VER CON EL AZUL

Los cambios y efectos de la política parecen desalentar a varios expanistas que aun y perdiendo han mantenido aspiraciones de volver a contender aunque por ahora es remota y lejana la posibilidad de una aspiración que para que un expanista pueda salir al encuentro de los electores considerando los momentos que pasa la actual alcaldesa aun y considerando que prácticamente fue expulsada del PAN y que en el ataque sistemático la quieren relacionar con su antiguo partido. Por eso la dificultad para expanistas que se han acercado al PVEM y al PRD en busca de oportunidades.

RUMBOS

Las fuerzas internas en Acción Nacional en Salamanca sigue siendo de los Justinos sin embargo ya debería estar pensando en los mecanismos que lleven a recuperar la credibilidad y confianza de sus seguidores y después los que no lo han sido, sin embargo habrán de pensar en otras opciones que serán las alianzas y las invitaciones de externos para poder darle vuelta a la inercia negativa de los últimos años. Ya el PAN salmantino no tiene las mismas cartas que tuvo cuando fue primera fuerza política, ni las podrá tener a corto plazo porque sus principales actores se desgastaron y otros hasta se fundieron en la soberbia producto de los años en el poder.

LAMENTABLE

Que lamentable lo que sucede en las instalaciones del IMSS en Salamanca, la falta de equipos y tecnología ha dejado en el rezago en gran cifra a esta clínica con uno de las más altas cifras de derechohabientes que se registran en la zona y con equipos que están en el olvido. La tecnología es escasa, las sábanas y almohadas en el hospital ya se han extremado en su caducidad, algunas batas manchadas, es decir que no se ha logrado mejorar la calidad y sin embargo las enfermeras y los médicos hacen grandes esfuerzos por dar la ayuda posible, eso sí hay que reconocer al personal, no así a las autoridades del IMSS que tiene sumido en la miseria principalmente a hospitalización.

SIN REGLAMENTO

A 15 meses de inicio en la administración, el cabildo ha dejado de lado trabajos que ya debieran haberse estado trabajando, es el caso de los reglamentos, cuya comisión que preside Aída Muñoz ya habría de haber avanzado, es el caso del reglamento de Ecología que obligó a detener el acuerdo de cabildo para prohibir el uso de bolsas de plástico por parte del sector comercio, no puede tener validez esta disposición porque no hay reglamento en el que se puedan basar para sancionar o prohibir, ahí señores regidores siguen fallando.

REZAGOS

Por lo que se refiere a otros reglamentos que siguen frenados por que no se han actualizado, no hay disposiciones administrativas ni reglamentos acordes, hay un rezago que a estas alturas de la administración ya estarían en operación y a los ediles se les ha ido el tiempo en disputas por compras como las luminarias, la renta de la camioneta que usa la alcaldesa y ahora al contralor. Eso señores no es más que pérdida de tiempo, las comisiones han quedado a deber.

LA BIENVENIDA

Se realizó la ceremonia de bienvenida, esto lo organizó la presidencia municipal para sus más de mil empleados que no tuvieron la tradicional posada en diciembre pasado, sin embargo aunque hubo desde reconocimientos a quienes cumplieron 25 y 26 años de servicio, que son los mismos que reconocieron las administraciones anteriores, también se rifaron electrodomésticos, sin embargo una pésima organización de quienes tuvieron esta responsabilidad, ya que la misma alcaldes en el momento tuvo que organizar a los reconocidos y acomodarlos, cuando era una obligación de la secretaria particular.

REGAÑOS

En las previas, la falta de coordinación y de resultados que generaron confusiones entre ediles obligó a la alcaldesa Beatriz Hernández a llamar la atención a responsables de Secretaría de Ayuntamiento así como de Tesorería, ya que no se entregó información oportuna los ediles y esto que ha sido recurrente desde que Karla Escárcega operaba en Secretaría, se ha repetido con Lidia Becerra quien suple el permiso o licencia de Karla. Es decir que los problemas siguen creciendo aun y con el relevo de mando. Y hasta la próxima…