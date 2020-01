ACONTECERES

Por Pepe Grillo





OBRA PÚBLICA

Por fin las necesidades de los salmantinos han sido atendidas, y es que la alcaldesa Betty Hernández, echando mano ahora sí de los recursos destinados al municipio, ha apoyado a las colonias y comunidades que pidieron pavimentación en las calles más importantes de su alrededor, sin tanto papeleo y sin tanta promesa, se pavimentan calles que conectan a comunidades y que son principales vialidades, se ha colocado el drenaje, han entregado apoyos a personas vulnerables como de la tercera edad y con discapacidad. Se están mejorando calles y colonias de Salamanca, esperemos a fin de este año ver más resultados en más obra, pues se sabe, la inversión es más ambiciosa.

FIESTAS DE PRIMAVERA

Las Fiestas de Primavera como ahora se llaman, fueron un éxito el año pasado y ya anunció la alcaldesa Betty Hernández que se volverán a hacer en el centro, pues el año pasado cientos de salmantinos que no habían acudido a “la kermesse de pueblo” como le llamaban antes a la feria, ahora sí acudieron y pudieron salir hasta con los abuelos, que recordaron cómo se vivía hace 50 años esta tradicional fiesta para el pueblo salmantino, y como a los pocos desesperados panistas que quedan ya en Salamanca no les queda cara de reclamar en el tema de seguridad, empezaron a politizar el tema de la Feria en la Ciudad; que si se debe cancelar porque no hay ventas, que porque no hay asistentes, que porque no les va bien a los comerciantes locales. Todo es falso.

AMNESIA

Y lo que es costumbre también es que pierdan la memoria, les recuerdo que entre las administraciones de Justino Arriaga y Antonio Arredondo solicitaron préstamos o adelanto de participaciones por montos de 14 millones de pesos (7 en la administración de Justino Arriaga y 7 en la de Antonio Arredondo) para un “nuevo terreno para la feria salmantina”; la realidad es que hasta hoy en día no se ha dicho en realidad en qué invirtieron ese dinero del pueblo salmantino. Además el costo de la feria era de 50 y hasta 80 pesos por persona, más que lo que actualmente cobra la Feria de León, esas entradas que cobraron en su momento, se suponía el dinero era para mejorar el lugar, que quedó obsoleto hasta hoy.

INTERESES

Sin olvidar que hasta por malos manejos por la feria, un personaje enfrentó procesos legales, que a la fecha, lo persiguen. Hoy las Fiestas de la Primavera son GRATUITAS y en beneficio de los locatarios salmantinos y el costo es, millones de veces menor que el que fue durante las pasadas administraciones. Quien no quiere que se haga la feria, es de casualidad un panista, que tuvo intereses familiares y económicos durante las administraciones y ferias pasadas. La amnesia.

SEGURIDAD

Que a Salamanca no se le apoya porque es un municipio de “otro color”, que es un tema que no está politizado, es pregunta. Lo cierto es que Betty Hernández como mujer ha cumplido su promesa, y van dos generaciones de policías honestos, con las pruebas de control y confianza aprobadas, todos salmantinos, policías que entregan el corazón y muestran su valentía cada día al salir a la calle a luchar para defender la tranquilidad de la población, que la alcaldesa ha ido a buscar apoyos federales los cuales llegan al día siguiente, casi con ella de regreso; que el Estado prefiere seguir defendiéndose y torciendo la boca en vez de dar el apoyo para los ciudadanos, porque los salmantinos también son guanajuatenses.

GUANTES

La alcaldesa salmantina se ha puesto los guantes y de todos lados se defiende; los policías poco a poco están completando su equipamiento con patrullas, motos, bicis y cascos. Más elementos están yendo a presentar los exámenes de control y confianza para quedarse en la tercera generación de la Academia, solo como ciudadanos nos toca hacer lo propio, por nosotros y por nuestros hijos, que si es pleito político allá ellos.

DA DE QUE HABLAR

Miguel Cordero Saucedo enfrentará legalmente las acusaciones que la administración le han aplicado en cuanto a la falta de secrecía que incumplió al ventilar públicamente asuntos que debían ser reservados y sin embargo los expuso a través de medios de comunicación y con ello se hace acreedor a una investigación penal por parte de la ministerial y así es como deberá defenderse el contralor municipal que cometió el error de ser desleal a quien lo invitó a participar en la presente administración municipal, en este caso Betty Hernández.

SISTEMÁTICO

Que movió todo esto. Seguramente los mismos intereses que están operando atrás de los ediles independientes que por servir a un patrón han descuidado el mandato del pueblo y seguramente esos ediles buscarán la reelección porque encontraron a modo una forma de aplicar un ataque sistemático que rebasa el interés de la colectividad y se encierra en el de ciertos hombres de empresa.

VAN POR MÁS TOMÁS

Para nadie es desconocido que esos que ahora están moviendo a los ediles independientes fueron quienes sostuvieron la propuesta política de Tomás Gutiérrez y los que ahora seguramente le habrán de preparar la próxima campaña a fin de buscar revancha en el escenario político y así poder cumplir sus objetivos. Lo más grave es que hay alianzas como algunos de los mismos dirigentes morenistas y en eso si hay que perversidad para atacar al gobierno municipal.

BIEN LIBRADA

Por fortuna Beatriz ha sabido sortear los ataques y aunque si bien no tiene un gran escudo a su favor como sería el partido, la alcaldesa políticamente ha sabido capotear las embestidas que le han propinado los adversarios de todos los frentes políticos, de tal manera que a lo largo de estos 15 meses ha soportado la lucha frontal con internos y externos a su administración, aun en el caso del Contralor Municipal que se puso a merced de los ediles independientes contrarios al régimen de gobierno.

APRENDIERON

Por otra parte, el juego que los ediles panistas ya no están siguiendo y que ha quebrantado el proyecto G8. Los azules han visto que no le habrán de “engordar el caldo” con quienes nada tendrán y por ende al parecer se alejaron. El intento de reacomodar comisiones internas parece tener cambios en las propuestas de las fracciones y ahora los azules se han dedicado con énfasis a trabajar en el cabildo y lo presumen en redes sociales, caso concreto el rastro municipal.

ESTANCIAS

En la zona de Las Estancias la falta de algunos servicios como el de alumbrado público es factor que para los vecinos han atraído a los delincuentes que hasta se dan el lujo de meterse a los domicilios y robar los vehículos, camionetas por lo general, sin embargo hace falta mayor incidencia en desalentar el delito y estar cerca de los ciudadanos, caso concreto en este sector de la población donde siempre han carecido de mayor seguridad.

GENERA EMPLEOS

La empresa extranjera Fujikura continúa en expansión, es por ahora la maquiladora de mayor movimiento y rotación de personal en el municipio, se estima los más de 900 empleos podría aumentar en los próximos meses, ya que el reclutamiento es ágil y se menciona ya de una expansión de esta empresa localizada en la comunidad de Valtierrilla, dado a que ha demanda de maquila de arnés que se coloca en los autos y camionetas.

PRODUCCIÓN

Pocas empresas en la localidad han repuntado en ocupación de personal, la que hacemos mención es de las que se han preocupado por su personal y hasta transporte les han concedido, sin duda de los buenos ejemplos que empresarialmente pudiera presumir la maquiladora que ya le provee de arnés a varias armadoras en el país y que representa una de las pocas fuentes de empleo de ese nivel que sostiene dinamismo en personal femenino principalmente.

PLÁSTICOS

El retiro de la bolsa de plástico en el ámbito social se considera difícil de lograr el objetivo en su totalidad, hay razones que justifican el uso de los materiales plásticos aunque no ideal sería el manejo final que tiene este material y que desafortunadamente impacta de manera ecológica en nuestro entorno cuando está mal utilizada o cuando no hay conciencia del daño que ocasiona des control, cuando se podría reciclar para darle otro uso que no sea en los drenajes o áreas de la reserva natural.

EN LA LUCHA

Desde hace muchos años se empezó una campaña que en la ciudad de Salamanca la vimos en el interior de RIAMA y que nos parecía un tanto estricto la aplicación de la medida en los paquetes de lunch que portaban los trabajadores petroleros. Ahora esa es la misión en la campaña que se inició hace 25 días y que hay quienes han cambiado el plástico por el papel, no se ha logrado avanzar ni un diez por ciento en las medidas que se dictaron desde el gobierno municipal.

AVANZA

Aunque no es para desesperarse, la medida es paulatina y poco a poco deberá de irse retirando las bolsas que pueden prohibirse y lograr un entorno con menor peligro por el abuso que hemos hecho de ese material pastico que nos ha causado grandes daños y si bien también beneficios, el impacto ambiental está muy cerca y es momento de tratar revestir otros usos como el de vasos y platos desechables, pañales o botellas que inundaron de basura grandes extensiones del superficie que conocemos como rellenos sanitarios.

Y LA LICENCIA COLECTIVA

Ya pocos se acuerdan que el municipio no ha recibido la licencia colectiva de portación de Armas que la policía municipal está obligada a portar. No hay mayores movimientos desde la negativa y la policía local sigue a la sombra de la ayuda que reciba de las demás corporaciones. La citada licencia deberá esperar para que los policías puedan portar el arma en su defensa, tal y como lo denunció la alcaldesa en la entrevista que se difundió a nivel nacional.

EL CUARTO

Pese a que es el cuarto según los números, Guanajuato está entre los primeros del país con violencia al sumar en el año 2019 fueron 137 mil 658 expedientes de homicidio, por arriba de Baja California, y debajo de del Estado de México, CDMX y Jalisco. Según los datos que públicamente se manejan y es Salamanca uno de los municipios con mayor frecuencia, seguido de León, Celaya e Irapuato. De esta manera es que fueron medidos los Estados y en la entidad igual, salamanca es el cuarto en cuanto a las cifras de violencia, lo que hace mencionar que aun y sin policía propia, el municipio registra menores cantidades de violencia que otros municipios del corredor industrial, Es entonces un fenómeno social y no que tenga que ver estrictamente con el numero d policías o equipamiento para combatir la inseguridad.

MOTOCICLISTAS

La movilización de motocicletas durante la madrugada los fines de semana se ha convertido en un espacio para la delincuencia juvenil que para la población le resulta indefensión el poder detener el ímpetu de los motociclistas que buscan diversión y en ocasiones consumo de sustancias que atenúan la sensibilidad de saber lo que pasa en su entorno y cometen delitos que ponen en riesgo la seguridad de la población. Es difícil poder controlar el pandillerismo o bien la delincuencia que se apodera de algunos sectores de la población al viajar en grupos que les da valor de cometer agresiones contra personas o bien contra objetos en la vía pública.

QUE NO SE POLITICE

La entrevista que Ciro Gómez Leyva le hizo a la alcaldesa Beatriz Hernández, fue más de golpeteo politico hacia el gobernador Diego Sinhue que en realidad las consecuencias que se tienen en materia de seguridad en Salamanca y en Guanajuato en lo general, Gómez Leyva insistió en que cual era el problema real de la alcaldesa salmantina, y ésta sin mayores preámbulos expresó que ha sido la falta de apoyo en la seguridad hacia los salmantinos.

RESPUESTA

Una clara respuesta al cobro por el servicio que la FSPE realiza en Salamanca y que a decir del gobierno el Estado son alrededor de nueve millones de pesos los que se adeudan, es decir que desde la administración municipal anterior ya existían las deudas por el llamado Mando Único que no ha trascendido como se había anunciado y que ya prácticamente despareció del ámbito salmantino, solo es el estado y en algunas ocasiones la Guardia Nacional. Es decir muy poca participación.

EL BUEN JUEZ

Algunos de los constructores locales se quejan de la falta de obras, y en verdad quienes lo hicieron fueron los señalados como los que recibieron los beneficios con obras deficientes que incluso fueron observadas hasta por los órganos d revisión. Antes de eso los críticos debiera de auto evaluarse y no salir al señalamiento porque son los más comprometidos con resultados ante la sociedad, para que cumplan como es debido con la calidad de las obras que cobraron, como son las pavimentaciones y los adoquinados en la zona centro que fueron deficientes. Y hasta la próxima…