ACONTECERES

Por Pepe Grillo

DISCREPANCIAS

Se recrudeció el enfrentamiento entre municipio y el Estado, derivado de las acciones conjuntas para cooperar en la seguridad pública. El Municipio está obligado a dar cuenta de los avances que se han logrado para integrar o reintegrar el cuerpo de policía a la sociedad y se tiene que hacer mediante bases ya establecidas que deben ser respetadas, lo cual se explica en un texto que se dio a conocer a través de unos portales electrónicos de noticias que en forma evidencia el golpeteo entre autoridades estatales y municipales.

LO RECHAZO

La administración de Beatriz Hernández expuso la semana anterior que había confusión en cuanto a la aplicación de valores en el impuesto predial ya que el Estado había hecho sus propios reavalúos y por ende el municipio habría de aclarar que solo se habría de incrementar un 3.5% y no hasta el 400% como se había notificado mediante recibos a un sector de la población contribuyente.

SE ABRIÓ

Lo grave del caso es que ahora en un documento que se considera oficial, porque se presume que surge de la Secretaría de Gobierno del Estado, y en él se expone los motivos por los que asientan fallas en el proceso para obtener la licencia solicitada del municipio al estado para la portación de armas de fuego para la policía municipal de Salamanca. Sin embargo se ventila el caso a través de un medio de comunicación abiertamente en contra del gobierno municipal con la respuesta del Estado sin proseguir con los protocolos de secreto por tratarse de un asunto de seguridad pública.

LA REACCIÓN

El mismo oficio se mencionan además nombres y direcciones particulares de los que fungen como elementos de seguridad, lo cual se dijo que no fue del agrado de Beatriz Hernández y esto en respuesta ocasionó que se ofreciera una conferencia de prensa en la cual la alcaldesa además de demandar seguridad para los salmantinos. Lo delicado es que no se trata de colores partidistas ni de intereses políticos, sino de la plena seguridad de la seguridad de los salmantinos exigió la alcaldesa.

CIRCULA

El tema es delicado porque se considera una respuesta que tiene alcances más allá de lo que se pudo haber previsto. En las redes sociales de inmediato causo reacciones que permitieron descalificar a los dos entes de gobierno. Lo primero por ventilar públicamente un asunto que tiene la trascendencia del resguardo y la respuesta visceral por la actitud asumida con tintes de intereses partidistas.

POSIBLE

Ante esta situación hay quienes consideran que MORENA intervendrá en favor de la alcaldesa y hasta se menciona como posibilidad que la dirigente nacional Yeidkol Polevnsky visite la entidad a fin de realizar un encuentro con el mandatario estatal Diego Sinhue para tratar de remediar el aspecto político y tratar de reintegrar las relaciones entre autoridades, así como para atender la demanda de seguridad.

AGANDALLE

A media semana se llevó a cabo la reunión de la comisión de hacienda y cuanta pública que preside la síndico Lolita Ochoa y en la cual se presagia un intento de “agandalle” por parte de los regidores que encabezan el G8 y que busca a toda costa modificar las comisiones con la finalidad de sacar raja en el año que se inicia y en el que pretenden imprimirle presiones hacia los presupuestas y las posiciones que permitan manipular el cabildo en beneficio de unos cuantos, al menos esa se considera la tendencia de colocar a ciertos ediles en las presidencia de las comisiones que consideran estratégicas.

PROPUESTA

Se menciona como una posible propuesta que pueda surgir en la siguiente sesión ordinaria que se estima en la tercera quincena del presente mes y en la que continuarán los cabildeos para realizar los ajustes a los presupuestos y al mismo tiempo en consideración que se inicia un segundo año, hay regidores como Alonso y Aguirre que dieron aviso de tratar de una reintegración de las comisiones que por ley deberá ser propuesta en sesión de cabildo y ésta representa un nuevo golpeteo en el cabildo.

POR INTERESES

Las comisiones hasta ahora están conformadas de acuerdo a los perfiles de cada uno de los ediles que conforman el cuerpo edilicio, sin embargo parece que más que perfiles, son intereses los tratan de imponer para conformar las comisiones y desde ahí lanzar la guerra política por encima de la real labor del representante social que es velar por los intereses del pueblo y no obedecer a un patrón que ya le hace daño a la sociedad salmantina.

LAMENTABLE

Es lamentable lo que viene sucediendo en nuestro cuerpo edilicio que pese a que sacaron adelante los ajustes al presupuesto del año anterior, ahora vendrá un año más de disputas hasta para el manejo interno de los recursos que le asigna al propio cuerpo edilicio y que por cierto el intento es que sea la panista Mabel Campo la que asuma la titularidad en una muestra ya de arrebato el que se pretende y de nueva cuenta una desgastaste guerra de troyanos.

NUEVAS DISCREPANCIAS

Los intereses en el cabildo habrán de hacer entrar en otra etapa de forcejeo político lo interior del cuerpo de gobierno y con ello que unos quieran apoderarse de las comisiones por encima de los perfiles que pueden cubrir, el caso es apropiarse de las decisiones que se toman en el Ayuntamiento a través de ciertas comisiones que han enfrentado en un intento de reacomodo que habrá de abrir más brechas entre grupos que nos representan en la sala de cabildos.

APARIENCIAS

En la cercanía de la noche buena, los panistas de Salamanca convocaron a una reunión de acercamiento con motivo de la navidad. Los regalos y las mesas como ha sucedido en años anteriores en una quinta ubicada en la zona norte, frente a las Reinas, con el morbo por saber quiénes irían acercó a un más de 300 asistentes entre aun afiliados a las del PAN y otros que como invitados acudieron, aunque se consideraba que el convivio había sido convocado por la directiva panista, sin embargo el chasco se llevaron muchos de ellos cuando se enteraron que era una convivencia organizada por los Justinos y vaya decepción para algunos asistentes seguidores del grupo opuesto que conducen Galo y Nacho.

AUSENTES

Ni Galo Carrillo como presidente, ni mucho menos los integrantes de la directiva del Comité Municipal estuvieron presentes, lo cual obviamente fue aprovechado por los Justinos y se trató de reflejar que el poder aún sigue estando con los mandos que perdieron la última elección constitucional al mantener la arrogancia y la creencia que con las siglas habrían de continuar conquistando al elector salmantino y la respuesta fue negativa, ya el PAN no permea en el agrado de los electores salmantinos como sucedía hace una década.

LOS JUSTINOS

Los asistentes solo del grupo de los Justinos y uno que otro que sigue estando en la línea frontal, fueron los que estuvieron presentes, sin embargo poco futuro se le ve al PAN de continuar la división de la baja militancia que se dice no alcanza los 300 y sigue divididos en el afán de continuar considerando que así regresarán al poder, cuando es claro que esa división y la arrogancia lo que quizá haya propiciado la negativa de los salmantinos en las urnas en el 2018.

SIN PESO

Los azules repusieron un directiva que parece ser más a modo de su dirigente estatal, Román Cifuentes y no con la base de lo que los panistas opinen, de tal forma que no se ven cambios mayores y no hay quien alcance tampoco el liderazgo que los Justinos han marcado, van en el mismo ritmo de lo que le sucedió a los priístas, al no haber renovación real, tampoco hay quien regrese convencido a y trabajar por su partido.

DECEPCIONAN

La decepción de los salmantinos hacia los partidos políticos está más que latente, si en este momento hubiese elecciones, yo creo que no habría partido con liderazgo, es decir ni siquiera los morenos por ser gobierno se considera que pudiera tener ventajas, no hay credibilidad en los partidos políticos, lo que si es que hay una gran esperanza en que un auténtico independiente sea la solución a los cambios políticos que merece Salamanca, y esto está en boca de muchos salmantinos.

RECORTAN

En la contraloría municipal ya se dieron los reajustes de personal después de la tempestad que se registró tras las acciones en que se vio inmiscuido Miguel Cordero. Dos bajas importantes en el personal que operaban en la sub contraloría y ahora a esperar más ajustes que tal vez puedan cobrar la pérdida de confianza que significó la actitud de quien se considera habría sido de las máximas confianza de la alcaldesa Betty Hernández y que con la actitud asumida deja dudas en cuanto a la lealtad.

DESCONFIANZA

Los movimientos de empleados también seguramente tienen que ver con la pérdida de los expedientes que se comentaron abiertamente y que dejó ver que no hay las garantías suficientes en la dependencia que ahora ofrecen cambios que se vislumbran como una necesidad ante la falta de confianza. En estas primeras semanas del año deberán continuar los ajustes en el personal que al parecer falló la confianza.

DIALOGO

La búsqueda de diálogo con las autoridades municipales para defender la posición de la Unión Campesina Democrática (UCD) en realidad es un mero trámite de presentación que si bien no se entiende ya que a los vehículos de procedencia extranjera le compete a la autoridad federal, el acercamiento de Francisco Escobar Osornio es un trámite de presentación que fue atendido por la secretaria particular de la alcaldesa Beatriz Hernández y en cambio no fue así con los usuarios del rastro municipal.

LA SALUD

Aunque el caso de la UCD no parece tener mayor trascendencia, en lo que se refiere a los usuarios del rastro los lleva el tema de las condiciones en que opera en el centro de matanza de redes y cerdos, así como los cobros que se hacen y otros puntos que ellos, los usuarios tratan de hacerle saber a la alcaldesa y que no lo han logrado ya que es un tema que tiene que ver con la calidad de servicios, pero también con las inversiones que se deben aplicar al mantenimiento del inmueble y a la administración del mismo.

LA DEMANDA

Lo que demandan los usuarios del rastro, es que se regularicen algunas condiciones que se establecieron cuando el citado centro de matanza de animales detuvo su servicio por falta de recursos económicos que le permitieran subsanar los gastos, sin embargo aseguran que existió disposición por sacar adelante las fallas y ahora cuando se ha normalizado, las aportaciones económicas se siguen exigiendo cuando aseguran que no están contempladas en la ley de ingresos del municipio.

INSABIS, UN FIASCO

No salimos de una cuando ya estamos en otra. Ahora es el famoso Instituto de la Salud para el “Bienestar” que está impulsando con tanta vehemencia el presidente López Obrador que no es otra cosa que una burda copia de los sistemas que instrumentan los regímenes autoritarios como Venezuela, Bolivia y Cuba. La promesa de que los mexicanos tendríamos servicios de salud igualitos a los de los países nórdicos y de Canadá, volvió a quedar en una execrable falsedad que ahora se ve reflejada en el INSABI, un modelo de salud que ha nacido enfermo, agónico, como resultado de la ineptitud de un régimen que empezó castigándonos con una brutal escasez de medicamentos, lo que provocó que muchos enfermos murieran, entre ellos niños con cáncer.

PURAS MENTIRAS

Ahora con el INSABI, que sustituye al Seguro Popular, se corre el riesgo de que retrocedamos en los avances que ha tenido este país. Guanajuato, por ejemplo, cuenta con uno de los mejores sistemas de salud a nivel nacional y así ha sido reconocido internacionalmente. Por ese motivo, ni el gobernador Diedo Sinhue ni el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz, van a permitir que el régimen morenista se apodere de nuestro sistema.

ILEGAL Y TORPE

A ese respecto, la senadora Martha Márquez Alvarado, dice que el convenio de adhesión de los estados de la república al INSABI es ilegal y violenta de manera flagrante el pacto federal, porque en los hechos se pretende retirar a las entidades federativas la facultad para prestar los servicios de salud a la población, lo cual es totalmente inconstitucional.

FUERA DEL PACTO

Por ello, estados como Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y Quintana Roo no se sumarán al INSABI, tampoco van a ceder las clínicas y hospitales a los que las han invertido varios millones de pesos durante años. Tan solo Guanajuato tiene más de 600 clínicas, hospitales y unidades médicas y existe el riesgo de despidos masivos de personal médico, de enfermería y administrativo.

MENTE DESTRUCTORA

Sólo un demente sería capaz de destruir un esquema como el de Guanajuato, como ya se ha hecho con otras instituciones a nivel nacional; es una especie de venganza, de revanchismo para destruir lo que se ha estado construyendo a base de esfuerzo y de inversión de miles de millones de pesos. Además hay otro riesgo. Que los estados que no se adhieran al INSABI sean castigados con recortes de recursos federales más elevados.

HABRÁ CASTIGO

“Sería muy cínico que se le retrasaran recursos a los estados; tienen ya una crisis en el sistema de salud y creo que más bien se tienen que poner las pilas. Ya hay preocupación incluso de senadores de “morena”, quienes votaron a favor de las modificaciones a la Ley de Salud y ahora están arrepentidos; la situación en el país es grave y creo que en el gobierno federal no son tan insensibles, pero de hacerlo, lo denunciaremos de manera puntual”, dijo la legisladora. ¿Permitirán otra atrocidad? ¡Ya basta! Hasta la próxima...