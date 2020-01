ACONTECERES

Por Pepe Grillo





REYES MAGOS

Aún entre las personas adultas permanece la ilusión de la noche mágica del 6 de enero, día de los Santos Reyes. Pero no en el sentido estricto de recibir juguetes, esos los dejamos para los pequeños, sino en lo referente a pedirles que nos traigan paz y sosiego, que termine pronto la inseguridad, la violencia y el baño de sangre; que retomemos los valores y la educación; que haya reconciliación entre todos los seres humanos; y que nuestro país tenga desarrollo, crecimiento económico, empleo, inversión y muchos servicios médicos.

A GOBERNAR

No más demagogia, no populismo, tampoco ocurrencias mañaneras, no queremos un gobierno represor, soberbio e ignorante ni destructor. Deseamos los mexicanos que el régimen se dedique a trabajar. Poner alto a las descalificaciones, a la polarización de los mexicanos, que se entienda que es falso el mundo color de rosa que traen en el caletre esas fuerzas retrógradas.

OBLIGACIÓN

De parte de nosotros los ciudadanos, tenemos una enorme responsabilidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Ya basta de solamente exigir derechos. Vivimos en un mundo en el que no estamos aportando gran cosa a nuestra patria; solo estiramos la mano. Mostramos una absoluta carencia de educación y cultura. Tiramos basura en la vía pública o en los ríos, no respetamos la ley ni los reglamentos, tampoco a las autoridades (léase policía). Necesitamos un examen de conciencia para saber si somos dignos de llamarnos ciudadanos.

ACTITUD

Es urgente un cambio de actitud. Hace falta tolerancia, respeto, responsabilidad, honestidad, cumplimiento de la ley, sobre todo. Hace falta un estado de derecho. De nada ha servido que se aprueben tantísimas leyes o decretos por parte de los legisladores si están de adorno, si nadie las cumple. Ahí está la prueba del elevado porcentaje de impunidad y de influyentismo. Esos debieran ser los propósitos del año nuevo: retomar el estado de derecho y ser mejores ciudadanos. ¿Recomponer el tejido social? Ya ni tejido existe.

NUEVO PRESIDENTE

Muy raro que en esta ocasión el pleno del Supremo Tribunal de Justicia no haya sesionado el día 2 de enero, como lo había hecho en años anteriores porque así lo ordena la ley, para elegir al nuevo presidente de ese alto tribunal. Claudia Barrera Rangel termina su periodo al frente de la presidencia. Por aquello de la equidad de género, ahora toca a un hombre asumir la responsabilidad, cosa que se va a oficializar hasta el próximo miércoles de la semana que entra.

HÉCTOR TINOCO

Cuando todo mundo pensaba que ahora sí le tocaría a Daniel Chowell ese honor, la sorpresa fue que no, que de nueva cuenta se queda en la orilla por razones inexplicables y que el elegido por consenso es el magistrado de la Cuarta Sala Penal Héctor Tinoco Muñoz, un jurista con una larga trayectoria en la carrera judicial, quien además ha sido discípulo de otro gran abogado como es el influyente maestro Miguel Valadez Reyes. Si no hay otra sorpresa de última hora, el miércoles estará rindiendo protesta como presidente el magistrado Tinoco.





DESGASTANTE

Tal parece que se impuso la cordura y la comprensión o responsabilidad de la mayoría de los ediles para terminar finalmente con la aprobación de la tercera y cuarta modificación al presupuesto de egresos del año anterior y con ello se dio una cátedra que no debe imponerse la cerrazón o la imprudencia cuando se trata de la defensa de los intereses personales o del grupo por encima de los que el pueblo demanda. Esta vez el cabildo seguramente ya le dio vuelta a página mediante una maniobra obligada para poder destruir la tendencia a tratar de tomar como rehén al cuerpo de gobierno.

FRACASARON

Los ediles que expresaron su responsabilidad merecen reconocimiento en tanto los que trataron de imponer sus intereses a costa del bloqueo y el chantaje se quedaron con la intención de un protagonismo que al final los venció la razón y cordura en favor de la mayoría y no de la minoría que fracaso en su afán de someter a la administración municipal interponiendo denuncias y tratando de confundir a la opinión pública.

PARA ADELANTE

Aun y cuando el regidor morenista Armando Alonso fue severamente cuestionado por sus excompañeros del llamado G8, le corresponde ir hacia adelante. El cabildo en su conjunto deberá ser mesurado y transparentar todo lo que se emprenda, es decir dejar atrás lo que se rezagó y ver hacia delante con el deber en forma correcta los temas que realmente le importan al ciudadano, como es el desarrollo en diversos aspectos que no hemos alcanzado. La planeación fe mejora en colonias y comunidades. El programa de seguridad pública y los servicios públicos que permitan responder a las necesidades ciudadanas.

EL FIN

Después de los resultados en el cuerpo edilicio, el llamado G8 parece haber llegado a su fin tras poco más de 9 meses de soberbia que en las redes sociales presumieron al tomarse fotos publicarlas en redes haciendo ver en sus chalecos la leyenda de G8. Hoy no llega ni a G4 porque hasta la fracción panista parece haber tomado otro derrotero que responde a la razón de saber que ante todo deben responder a la sociedad y no únicamente a los partidos o a los intereses de particulares o personales. Esperemos que de ahora en adelante el cabildo sea un cuerpo de gobierno responsable con la sociedad y sus intereses, para el bien de los salmantinos.

DISPOSICIONES

Ahora el cabildo estuvo inmerso en la conformación de las disposiciones administrativas que conllevan los ajustes económicos a los cobros que ejerce el municipio por bienes y servicios, es ahí donde vienen los aumentos, aunque se entiende que ya no hay oposición, la que los principales aumentos que se registraron fueron los emolumentos a los ediles que en buen terreno lograron aumentarse en lo que hace a la suerte principal y en los derivados como las ayudas, así entonces hay que exigirles a los señores del cabildo que ese aumento se refleje en efectividad al momento de tomar acuerdos.

GENERA CONFUSIÓN

En el caso de la tarifa para el Impuesto predial, realmente fue un descuido total o una descoordinación del gobierno de Betty Hernández para llevar a cabo una actualización de valores catastrales que se dice que se efectuó desde el Gobierno del Estado, lo que llevó a generar ataques a la misma administración pública municipal, ya que hay una confusión y una mala aplicación de los valores que se imprimieron en las boleta de requerimiento que se extendieron antes de que terminara el último mes del año anterior y esto ocasiona confusiones que ahora el gobierno del municipio deberá corregir para evitar que se desaliente la recaudación por este impuesto en el inicio de este 2020.

QUIEN FUE

La razón que se explica se refiere a que el gobierno del estado interpuso una actualización de valores en determinadas zonas del municipio, esto separado de la revaluación de predios que el municipio emprendió en el 2019 y con ello que se hayan iniciado protestas que se dice serán atendidas de manera directa en las oficinas de castro e impuesto predial en la casa municipal ya que no tendrán valides y se les prestará atención debida para corregir los aumentos que solo serán de 3.5 % y no de hasta el 80 % como se muestra en los recibos.

EL ERROR

Un lento avance en el sistema de pagos y de aclaraciones causaron los primeros pagos del impuesto predial y los contribuyentes acudieron sorprendidos por las alzas que van desde el 300 hasta el 800 por ciento, lo que ahora el departamento de Catastro deberá resolver, es tarea que recae en los titulares de la dependencia, Esau y Cecilia, ambos conductores del sistema de operación y de ahora los autores de remediar los posibles errores de los valuadores.

CULTURA CIUDADANA

Las disposiciones administrativas o multas para quienes dejen basura en las calles o banquetas sobre la vía pública es una medida que debe darse continuidad y apego estricto en beneficio de la población en general. Esto debido a que hay sitios que en plena zona habitacional la convierten en basurero a cielo abierto, es el caso concreto que muestra el conjunto habitacional Primavera, al norte de la ciudad, que se inició con el nombre de Residencial Primavera y ahora las costumbres de la misma población la han convertido en uno de los núcleos poblacionales con mayores problemas sociales, como es el caso de un tiradero de basura común que es lamentable.

SE TRANSFORMÓ

En el citado conjunto habitacional la transformación negativa del entorno es lamentable porque se intentó realizar una respuesta a la demanda juvenil como fue la construcción de una pista ciclista de rapel y que al paso del tiempo se haya transformado en un sitio de reunión de malvivientes que ha impactado en la confianza de los mismos vecinos que además de la acumulación de basura junto a estas instalaciones, es una amenaza para la tranquilidad de los vecinos de esa colonia. Esto habla de cómo se revertió la intención de aportar un desfogue de energía para los jóvenes y ahora sea en sitio de encuentro de vándalos y adictos.

CADA QUIEN SE DEFIENDE

La inseguridad ha generado distintas estrategias en la sociedad, pero aun en forma los protocolos de la misma no se ha ajustado a los nuevos cambios y como ha sucedido en temblores o terremotos, la sociedad ha aprendido a protegerse a través de simulacros, en esta ocasión quiero referirme a los protocolos de seguridad en clínicas particulares y hospitales públicos que no cuenta con esos dispositivos, aunque éstos como han podido han diseñado sus propias estrategias de seguridad, aunque sean instituciones del sector salud.

EL RIESGO

Cuando una persona ingresa a uno de los hospitales para recibir atención inmediata, los médicos y enfermeras de los hospitales públicos y privados saben que tienen que protegerse al mismo tiempo proteger al paciente, así para poder evitar que se conozca que ahí han recibido al herido que fue agredido y al que deben cuidad, por eso es que se deben seguir ciertos protocolos que ellos mismos han dispuesto, pero no hay reglas ni mucho menos una capacitación adecuada y profesional para actuar justamente en el momento en que el paciente está en sus manos y debe ser protegido.

LO ESPERADO PARA EL 2020

Hay quienes señalan que desde muy arriba del gobierno hay acuerdos para que la Administración Municipal lleve a cabo programas de gobierno que en el presente nuevo año se reflejen en forma tangible como año que Betty deberá aprovechar como despegue de su administración y con ello al mismo tiempo consolidar las bases que Morena podría tener de cara a las elecciones del 2021. Sin embargo esto ocurrirá bajo el trabajo de conjunto y no será el cabildo un impedimento para que la administración emprenda un camino directo a sostener el poder en este municipio.

RETOMAR EL RITMO

Quizá en éste momento nos resulte confuso o tal vez no se tenga el conocimiento de lo que pueda suceder en el año que se inicia, sin embargo ya no puede esperarse más tiempo, sino emprender el despegue de la administración que no se tuvo en los primeros 14 meses del ejercicio, es por ello que pronto se deberá de ver consolidado el segundo grupo de policía y la aprobaciones suficientes para armar a los elementos como es debido y regresar a Salamanca la policía municipal que prometió la alcaldesa Betty Hernández al tomar posesión del cargo.

MEDIDAS DEFINITIVAS

Vendrá el tiempo de reafirmar las posiciones en gabinete municipal, ya no hay espacio para las improvisaciones o las pruebas, tampoco la tolerancia, es el momento de dar resultados y éstos en algunos funcionarios al menos ya se muestran signos de avance, el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Jiménez Lugo hizo un esfuerzo para atender las emergencias por la quema de pastizales y por la lucha para medir el uso de la pirotecnia.

LOS MIGRANTES

El Día del Migrante se celebró el 26 de diciembre pasado en las comunidades de la Labor y Valtierra, un hecho que lleva al menos una década de continuidad y aunque cada vez hay menos compatriotas salmantinos que regresan a este municipio en fiestas decembrinas, las familias de la población migrante continúan la tradición como lo han hecho los gobernantes anteriores y actual, Betty Hernández se dio el “baño de pueblo” al recorrer en caballo ambas comunidades.

HAY CAMBIOS

Aunque las condiciones sociales de inseguridad que prevalecen es el factor que incide en el viaje de Estados Unidos a México por carretera, lo que ha reducido en un 90 por ciento, según estiman, la ausencia de migrantes, ya no hay las caravanas que se veían en carreteras o las prolongadas fiestas familiares de los compatriotas que se sumaban al “Guadalupe Reyes” y que generaban economía en las dos o tres semanas de estancia en nuestro municipio.

AUMENTAN REMESAS

Sin embargo, no todo es tristeza para las familias, ya que señalan que en cuanto a las remesas es mayor la cifra de dólares que se reciben y que se quedan en el país y en el municipio en forma directa, es el dinero procedente de nuestros paisanos el que se suma a la economía y esto permite al mismo tiempo concretar compromisos de mejora a las comunidades de la zona sur del municipio, donde hay desarrollo gracias a la derrama económica que generan las familias de los migrantes salmantinos. Hasta la próxima…