ACONTECERES

Por Pepe Grillo





FELIZ NAVIDAD

Aprovechamos este espacio para agradecer a nuestros leales lectores y suscriptores su preferencia y comentarios positivos a esta su columna. Estamos a punto de cerrar un año más. Los ciclos empiezan a cerrarse. Deseamos que esta Navidad gocen de paz, salud y armonía en sus hogares. Sabemos que no todas las familias podrán disfrutar la Nochebuena. Y nos sumamos a su dolor. Pero en general ojalá y todos tengamos una feliz Navidad.

IGUAL

Ni el espíritu navideño ni el nuevo intento lograron destrabar las modificaciones al presupuesto que los ediles tienen como responsabilidad llevar a cabo para poder cumplir con las normas legales de administrar al municipio, siguen sin mostrar disposición y responsabilidad anteponiendo intereses personales y de grupo por encima del pueblo, no fluyen los recursos, no hay obras, tampoco el pago a proveedores y se presagia el término de un ejercicio empantanado que en poco le abona a la administración.

OSTÁCULOS

Los berrinches de los ediles persisten, tal vez el fallido cabildeo que no termina por comprender que el tiempo pasa y se pierde la oportunidad de superar el obstáculo y entrar de lleno al segundo año en el que ya urge mostrar al pueblo que hay proyectos, que se le va a mejorar su seguridad, que tendremos avances en cuanto a los planes y que Salamanca pudiera aspirar a recuperar el tiempo perdido.

SIN MEJORAS

Pero no se ve mejora en los últimos dos meses, siguen atorados en la negativa a las modificaciones presupuestales, la irresponsabilidad de los ediles al abandonar la sesión como Oscar González y Carmen Campos sin dar ninguna explicación más que las señales que les emitieron sus asesores a través de memo García Flores y se aplica la estrategia, así ahora se van hasta la penúltima semana del año sin dar seguimiento a los trabajos del Ayuntamiento.

LOS INTERESES

Las fuerzas políticas de GS y de EP parecen dominar y ejercer condiciones por eso es que los independientes están operando con estrategias irresponsables y viendo solo el interés de quienes los están patrocinando y dejan de lado al pueblo que es quien los colocó en el cargo y quien cada catorcena les paga el emolumento, así señores ediles, con traición le están devolviendo al pueblo su confianza.

NO LO MERECEMOS

Salamanca no merece que se ejerza un gobierno con una carga política de necedades, hay retroceso en cuanto a operaciones de nuestro cuerpo de gobierno, muestran más el interés de fuerzas ajenas que la misión de aportar las mejoras que la población merece, no hay acuerdos por necedades, así se fueron ya los 15 meses de administración y no se ha permitido liberar los proyectos anunciados por el gobierno actual.

MENSAJEROS

Apenas en el tercer punto del orden de la sesión, la regidora Campos escucho el mensaje que Memo García, asesor del diputado EP le hizo saber, para iniciar la huida del salón de cabildos y después ante una seña que el mismo memo le hizo a Oscar, obedecieron órdenes para hacer lo mismo y así reventar” la sesión que requería de la aprobación total para avanzar en la modificación a los presupuestos en su tercera y cuarta modificación al presupuesto del presentar año.

SE CAYO LA MENTIRA

Lo que se deja en claro que los pretextos expuesto por el G8 “no queremos aprobar transas” quedó en grilla difundida en redes sociales, ahora queda claro que buscan otros objetivos que la falacia de aclarar cuentas, hay intereses internos que se anteponen al funcionamiento del cabildo, esto al menos ya queda en claro y que mientras el cabildeo no sea efectivo y de satisfacción a las peticiones de los ediles independientes, no podrán aprobarse las modificaciones presupuestarias.

SIN VACACIONES

Pero que sigue ahora, que los ediles vayan a trabajar cuando la mayoría de las dependencia estarán de vacaciones, cuando las guardias mantengan los servicios del gobierno municipal y que los tiempos avancen en una firme intención de presión por los tiempos, esto como último recurso para cumplir con u na tarea encomendada al cuerpo de gobierno que estratégicamente dejaron correr hasta el final de los tiempos establecidos para lograr así obtener sus intereses personales y de quienes operan el G8 atrás del telón.

MAYORITEOS

Pero que sigue ahora con una situación así, cómo empezar el siguiente año si hasta las reuniones anuales que se hacen en el ambiente navideño, como son, las sirven de enlace con los delegados, con los presidentes de los comités ciudadanos y hasta con el personal de la misma presidencia municipal se suspendieron ante el “atorón” del presupuesto y el caos que arroja la irresponsabilidad de quienes mayoritean las determinaciones de Ayuntamiento que anteponen ante todo, en una clara muestra de responsabilidad.

EGRESOS

Prácticamente resuelto y programado el presupuesto del 2020 la realidad es que aun tardarán algunos días en trabajar y ponerse de acuerdo en los costos que tendrán los servicios, ya que el Estado emitió ya sus aumentos que van del 2% al 5% y el municipio tendrá que adecuar el valor de impuestos de acuerdo a los índices inflacionarios, lo que será tarea de nuestros ediles poder cumplir y responder a la ciudadanía.

EL PANORAMA

Pese a que el panorama parece incierto, lo real es que podría ahora si aspirar a que lleguen los recursos el próximo año y se consiga iniciar los proyectos de obra que han anunciado o bien los que deban ser considerados como prioritarios para el gobierno municipal. La esperanza esta puesta en la ayuda que el gobierno federal le pueda brindar a Salamanca, aunque en el Estado los presupuestos no son precisamente los mejores.

LA MARINA

La llegada de la Marina Armada de México de nueva cuenta a esta ciudad como sucedió en el mes de abril del presente año sin duda deja evidencia que hay preocupación y de que esperan pronto se integre el nuevo grupo de 20 elementos que están en la academia aun en preparación y que les están adiestrando hasta como fontaneros, esperan que se tenga que integrar a más tardar en la próxima semana, aunque el Mayor José Eufemio no parece estar conforme con la aplicación de las órdenes y tendrá que ejercer mano dura como quizá no lo pudieron hace sus dos antecesores.

SIN CONVOCATORIA

Sin pies ni cabeza el PRI local, con escasa convocatoria y en el abandono la sede de los priístas cuyo reclamo del grupo “legendario de los viernes” no se cansa de alzar la voz para que la dirigencia estatal por fin le ponga atención, pero por lo visto al primero que tendrían que poner en sintonia es a quien opusieron como regidor Oscar González, por su escasa participación en las tareas de cabildo o bien por abandonar su responsabilidad en las decisiones importantes.

OBRAS EN MENDOZA

Aunque en el balance de obras son pocas, en la comunidad de Mendoza al menos ya empezó la primer obra que es la pavimentación de la calle principal que estará siendo en esa zona donde se concentraban los partidos para emprender campañas políticas, pero jamás dejaban huella del gobierno, es decir que estaban abandonados, esta vez si se le está haciendo justicia.

EL CONTRALOR

Miguel Cordero, el contralor municipal parece estar tranquilo tras el ataque recibido en su vehículo y en su finca, sin embargo solo fue un aviso que suele suceder en momentos controversiales, como en ocasiones los políticos suelen enviarse mensajes para atemorizar, por eso el contralor se sostuvo y no lo amedrentaron, es decir que Miguel Cordero continuará como supervisor de las cuentas publicas en el municipio.

SACRIFICADA

Uno de los años más sacrificados en materia de obra para vivienda es el que esta por terminar, los constructores del ramo dicen que han perdido espacios y lo atribuyen a los pocos presupuestos y a la inseguridad, esto por el pago de los derechos de piso que en esta zona han atacado a los constructores. Esto ha causado la desaparición de empresas y de empleos. Hay una expectativa positiva para el siguiente año, aunque se prevé que se registre un alza en la demanda de vivienda de clase popular, ya que se ha dejado de construir en los últimos años.

MIGRANTES

Le ponen sabor a las posadas en colonias populares y comunidades, los organizadores le han puesto empeño y la población se ha sumado al igual que ahora que vendrá el día en que conmemoren el día del migrante que será en la presente semana, cuando se reúnen en forma ya tradicional en la comunidad de La Labor, donde se concentra en gran parte la gente que pasa las vacaciones navideñas y aprovecha para estrechar lazos de amistad con el gobierno municipal.

PRESUPUESTOS

No todos en el gobierno, sean municipales o estatal, están felices con el presupuesto que se va a ejercer el próximo año. Vienen muchas limitaciones, la economía sigue dando tumbos, el tratado de libre comercio pende de un hilo, el desempleo va in crescendo y, aunado a toda esta pesadilla que estamos viviendo con la “Cuatro T”, está otro infierno: la violencia galopante, la inseguridad, la impunidad y la corrupción oficial.

NUBARRONES

Hay negros nubarrones para el año que está a la vuelta de la esquina. El régimen se ha estado quitando la careta para empezar a mostrar su verdadero rostro: para los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas pero con todo el rigor. Una prueba palpable de ello es la exoneración de la Secretaría de la (dis) Función Pública al director de CFE, el nefasto Manuel Bartlett Díaz, el brazo ejecutor de Carlos Salinas en 1988 cuando se le “cayó el sistema”.

SANTIFICADO

Ahora resulta que el exsecretario de Gobernación, a quien los Estados Unidos acusaron de estar implicado en la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y que por ese motivo Bartlett tiene prohibido ingresar al país del norte, ahora resulta -decíamos- que este personaje es un alma de Dios, una blanca palomita; sólo falta que lo beatifiquen y después lo canonicen. El inquilino de Palacio Nacional, convertido en cómplice y tapadera de este individuo.

CASTIGO

En enero de este año, con el pretexto de “combatir el robo de combustible”, con toda la saña del mundo se dejó al estado de Guanajuato sin suministro de gasolinas durante varias semanas, hecho que paralizó la actividad económica de la entidad propiciando una pérdida de más de 16 mil millones de pesos. Da terror pensar que, iniciando el 2020, la “cuarta metamorfosis” tenga un plan diabólico y perverso para afectar a los guanajuatenses.

VIOLENCIA

La ola de violencia e inseguridad en Guanajuato, que nos coloca con un récord impresionante a nivel nacional, no es obra de la casualidad. Sin tener la posibilidad de comprobarlo, da la impresión de ser una campaña orquestada desde Palacio Nacional para desestabilizar al gobierno dieguista, con la complicidad de grupos armados. No es casual el ataque a instalaciones policiacas ni los mortales atentados contra policías y jefes de corporación.

ESFUERZOS

Hay que reconocer, sin embargo, que tanto la Guardia Nacional como la Marina Armada de México, cuyos elementos se encuentran ya en territorio estatal, han tenido enfrentamientos con delincuentes con saldos favorables para las fuerzas armadas. No obstante, habría que preguntarse la razón por la que ha ido creciendo la inseguridad pese a que en Guanajuato tenemos la XII Región Militar y la XVI Zona Militar.

ESTRATEGIAS

También hay que reconocer el enorme esfuerzo que están realizando nuestras policías preventivas, la estatal, en el combate a la delincuencia. Es cierto que hace falta afinar estrategias. Los elementos arriesgan su integridad física todos los días. Muestran valor y coraje en su actividad. Eso nadie lo regatea. A diario nos llegan comunicados de la Secretaría de Gobierno acerca del desmantelamiento de grupos criminales, de la captura de malhechores, del decomiso de armas de todos calibres. Es decir, no están cruzados de brazos ni esperando a que venga la federación a hacer todo.

INSERVIBLE

Es un trabajo constante, intenso, exhaustivo. No es gracias a las reuniones en el gabinete de seguridad federal en donde se juntan con el presidente para informarle de un parte de novedades; una hora, de 6 a 7 de la mañana, no es suficiente para pacificar al país. Hacen bien los gobernadores en no acudir a un circo de esa naturaleza en donde no se toman decisiones ni hay estrategias. El único plan que tiene el régimen federal es no perseguir a los capos.

EMBESTIDA

En fin. Mucho se teme, pues, que el 2020 sea un año peor que el que está terminando. Es un año preelectoral con miras al proceso electoral del 2021. En Guanajuato habrá renovación de la Cámara de Diputados y de los 46 ayuntamientos. La embestida contra Guanajuato va a ser brutal. De hecho, ya comenzó con el recorte de recursos federales del orden de los 8 mil millones de pesos. En este 2019, el daño ascendió a más de 12 mil millones. ¿No es una maquinación? Hasta la próxima…