ABRAZOS NO ALCANZAN A LOS BALAZOS: ¿PAZ NARCA?”

El lunes pasado, 20 de junio, AMLO presentó sus “datos” sobre incidencia delictiva en el país a mayo. No pudo ocultar que ese mes es el más sangriento del año, y de lo que va del sexenio: 2,833 asesinatos, 91 diarios. Llegó a 121,655 ejecutados en 43 meses. Superó las 120,463 muertes del sexenio de Calderón. Superará los de Peña Nieto: 156,066. Su secretaria quiso maquillar cifras comparando ese mes con último mayo de Peña Nieto; la realidad pura y dura es que este sexenio será el más sangriento de la historia de México. Nunca antes tantos habían matado a tantos, y quedado sin investigación alguna, impunes, por la inacción del gobierno. Intentan aventar culpas presentando datos de homicidios dolosos solo en números absolutos: así la mayoría se da en GTO, Mich, Zacatecas Edomex, Jalisco y Sonora. Omiten hacerlo por cada 100 mil habitantes, como se describe mejor, y así: 1º es Colima, 2º Zacatecas, 3º BC, 4º Mich, 5º Sonora, 6º Morelos; pero como en todos estos estados gobierna Morena, entonces saca sus obsesiones y rencores contra GTO, y contra Calderón. Es falso su dicho de que el programa “Jóvenes construyendo el Futuro” se enfoque en los más violentos, al revisar su padrón de beneficiarios. Los feminicidios se concentran en Morelos, NL, Chih, Ver, BC Sur y Zac, y no los menciona entre más violentos. Y en tasa de desaparecidos, Zac, Mor, Q. Roo, Jal, Sin y Cdmx tienen mayor tasa, tampoco aparecen. Y no reconocieron eventos extremos en San Cristóbal de las Casas, Atlixco o las más de 2 mil atrocidades en lo que va del año, o las fosas con restos humanos.

No pudo ocultar que los delitos patrimoniales (robos, extorsiones) crecieron un 81.1%; y particularmente las extorsiones y cobros de piso, 28.2% (en GTO se triplicaron denuncias de éstos). AMLO se apura a decir que asesinatos y robos son delitos competencia de los estados, y concluyó: “La delitos federales se encuentran en su nivel más bajo en 4 años”. Falso: los delitos cometidos en zonas federales (carreteras y otras vías federales, puertos, aeropuertos, aduanas) o por la delincuencia organizada (75% de ejecuciones son por enfrentamientos entre bandas, él mismo afirma) ¡son tarea federal! La asociación de gasolineros denunció esa semana extorsiones de $100 mil pesos por gasolinera, en Mich, Oax, Gro, BC, Puebla. Por eso también vendedores de pollo cerraron en Chilpancingo, los tianguistas de Celaya, entre muchos afectados. Robos de camiones de carga y huachicol, al alza. El 8º lugar mundial en robo de identidad (Condusef). Ciudades y regiones enteras en manos de criminales. Pretende exculparse diciendo que él no es como los anteriores. ¡Resultó peor!

La disputa brutal entre mafias por territorios de mercados ilícitos, y los insuficientes y deficientes gobiernos para hacer respetar la ley agravaron violencias. No se pide que a criminales se les mate o torture: solo que se aplique la ley. Ni la militarización -Guardia Nacional incluida, un espantapájaros para delincuentes menores-, ni los programas sociales electoreros contendrán violencias por sí solos.

El mismo lunes 20 un narcomatón del Cartel de Sinaloa, asesinó a 2 jesuitas y un guía de turistas que buscaba amparo de éstos en templo de la Tarahumara. El Papa Francisco también reclamó tanto asesinato en México. El presidente, necio, contestó que no variará su “estrategia”, no obstante que “los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos”. En acto de propaganda mañanero y mentiroso resaltó: en Sinaloa, como predomina un cartel, hay baja tasa de asesinatos, la “Pax Narca”. ¿es escenario generalizable al país? Su lema ya es otro, se afirma: “Por el bien de todos, primero los narcos”. Los jesuitas y los obispos señalan que México vive un Estado fallido, con tal crisis de seguridad que nos llama a ciudadanos a generar presión y exigir alto a violencia: “el hecho de llevarse los cuerpos de los sacerdotes es un mensaje de que el narco puede hacer lo que quiera, se sienten los dueños y eso no lo podemos seguir permitiendo”. Punto de inflexión. ¡Alto a mafiocracia y narcoestado!¡No a la paz narca!