A UN AÑO DE SU PARTIDA

Mis padres: J. Socorro Soto Figueroa y Juana Martínez Rivera la inscribieron en el Registro Civil como María Soledad Sofía, sin embargo, todos en casa le decíamos: Tere, y Tere se le quedó. Después de contraer matrimonio se rectificó el acta de nacimiento. Fue la segunda heredera en la familia y con Gonzalo Antonio -el primogénito- formaban una dupla para jugar y hacer travesuras. Completaban la familia: David, Ezequiel, Daniel, Ana María e Idalia.

Tere era delgadita, espigada como los trigales de mi ciudad, cabello rizado muy negro. De mirada dulce, aunque un poco triste. No era la hermana más bella ni la más estudiosa pero sí, la más hacendosa. Ocupó el segundo lugar, como ya dije, en la familia Soto Martínez, por lo tanto, le tocó aligerar el trabajo doméstico de nuestra madre. Fue alumna de la primera generación de la Escuela Normal Primaria Oficial de Irapuato, Guanajuato; condiscípula de María Elena Vela Gallardo, Lucía Razo García, Gloria Jaime, Eva Almanza Arrieta y Arturo Velázquez Hernández. Contrajo matrimonio con el profesor Jorge Adolfo, de la conocida familia León Barajas de Guanajuato capital. Su suegro fue el inspector de escuelas primarias Mariano León Aguirre.

Su domicilio particular estuvo en la calle Pocitos, muy cerca de la histórica Alhóndiga de Granaditas, desde que se casó hasta el 5 de febrero de 2021, día en que emprendió el vuelo a la morada celestial. La casa parece -es- un pequeño museo, en sus mesas y paredes se exhiben pinturas, fotografías de sus nietos, diplomas, certificados, títulos de sus estudios, automóviles en miniatura de plástico y sobre todo libros. Libros de todos tamaños, antiguos y modernos, libros de todos los colores, y con vitamina sé (conocimiento).

¡Además, siempre se escuchaba música clásica de fondo en las conversaciones entre los visitantes y la familia León Soto! De ellos aprendí a ser mejor anfitrión. Tere y Jorge construyeron un matrimonio ejemplar, todos sus hijos: Jorge Alberto, Nora Edith, Teresa Lizett y Rubén Samuel son buenas personas porque crecieron con valores y principios cristianos. El amor de la familia a los libros, condujo a Tere laborar en la Biblioteca Central de la Universidad de Guanajuato, de donde se jubiló y floreció su generosidad sin límites. Su pasión por la naturaleza heredada de nuestra madre, doña Juanita de Soto, la motivó a tener muchas plantas, a ambos lados del pasillo que conducía a la sala.

El cuidado cotidiano y la edad, -más de ocho décadas- fueron mermando su salud. Una tarde fría de invierno, platicando con sus plantas se desvaneció. Su corazón se rebeló ante tanto esfuerzo, hasta que finalmente dejó de latir. Muchas gracias a mi hermana Tere Soto Martínez porque siendo niño lavaba y planchaba mi ropa y ya adulto, me invitaba con mi esposa e hijas a degustar sus exquisitos platillos ¡Aquellos domingos inolvidables! A un año de su partida, mi hermana Teresa sigue en nuestro corazón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria?

