A un año de sobrevivir al “Tráiler de la muerte”, ¿qué respuestas le damos al pequeño Ángel?

El 27 de junio del 2022, los principales medios de comunicación a nivel mundial hablaban de una terrible tragedia: 53 migrantes murieron en la caja de un tráiler que fue abandonado en una carretera de San Antonio, Texas. Entre las víctimas había 27 mexicanos, de los cuales ocho eran guanajuatenses. A pesar del infierno que sufrieron estas personas, un menor de edad guanajuatense, al que llamaremos Ángel, para respetar la petición de anonimato de su familia, logró sobrevivir. Hoy, Ángel quizás tenga más dudas que respuestas de lo ocurrido. ¿Qué hicieron para ser abandonados a su suerte? ¿Quiénes son los culpables de estas atrocidades en las que se aprovechan de las personas migrantes? Pero, tal vez, la principal duda de Ángel sea: ¿la muerte de las personas con las que viajaba en ese caja, buscando una mejor vida, sirvió para cambiar algo? Las respuestas siguen siendo, desafortunadamente, aún inciertas.

Justo a un año de estos terribles hechos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención de cuatro mexicanos por su presunta implicación en una operación de tráfico de personas, que acabó con la muerte de los 53 migrantes. No obstante a esta detención, para muchos especialistas poco ha cambiado la forma en que los gobiernos enfrentan las problemáticas que rodean a la migración, como los es la trata de personas. En un reportaje divulgado por Telemundo, entrevistaron a varias personas que se dedican al traslado de migrantes. “No los vemos como personas, son un producto. Así funciona este negocio”, comentó fríamente uno de los conductores de tráiler, al hablar sobre el contrabando de migrantes. Por testimonios de algunos sobrevivientes del caso de San Antonio, se supo que estos “coyotes” les quitaron sus celulares y los rociaron con especias para que los perros no los detectaran en los retenes. Así de cierta y así de cruda es la realidad.

En cuanto al ámbito político, estamos a menos de un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la migración sigue siendo, para algunos candidatos, sólo una bandera para ganar la simpatía o el odio del electorado. Podemos ver que en el escenario partidista actual ya no se habla sólo de Donald Trump como el principal detractor de los migrantes, ahora personajes como Ron DeSantis, gobernador de Florida, hacen acto de presencia con leyes que más que solucionar los problemas de la migración, los atizan aún más. “Cerraremos la frontera con México…” fue de las primeras declaraciones del gobernador de Florida, al presentar su candidatura. Ahora mismo, muchos migrantes abandonan granjas, obras de construcción y compañías de transporte, ante el temor de ser deportados, lo que comienza a impactar de manera negativa en la economía de Florida pero, sobre todo, en el ánimo de las personas.

En México también se han suscitado tragedias igual de dolorosas. No olvidemos que apenas hace unos meses 39 migrantes originarios de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela murieron en un incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuando parece que la migración ya nos ha mostrado su parte más terrible, siempre ocurre algún hecho que nos hace recordar que este camino que toman miles de personas a diario en todas partes del mundo no siempre tiene un feliz retorno. En cuanto a nuestro país, el panorama en la atención a los migrantes es igual de incierto. Aquel trágico día en Ciudad Juárez, los titulares de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel federal no se ponían de acuerdo en quién era el responsable para afrontar las consecuencias. Hoy, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard ya no ocupan los puestos desde los cuales se puede resolver la problemática de la migración y, ahora, las miradas se dirigirán a Luisa María Alcalde Luján y Alicia Bárcena.

En cambio, al enterarnos en Guanajuato de lo ocurrido con aquel tráiler abandonado en San Antonio, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nos dio la indicación de viajar para atender personalmente a las víctimas guanajuatenses. De igual forma, al interior de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam) compartimos información de víctimas de otros estados para apoyar en los trámites necesarios para el traslado de cuerpos. Sabemos que ningún apoyo o gestión solucionará la pérdida de un ser querido, pero es lo menos que podemos hacer. Si bien estas acciones no responden a las dudas del pequeño Ángel sobre lo que ocurrió aquel 27 de junio de 2022, al menos ahora sabe que en Guanajuato siempre habrá alguien que les tienda la mano a los migrantes, sobre todo cuando más lo necesiten.

Secretario del Migrante y Enlace Internacional y presidente de la Conofam

