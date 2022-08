A DOS AÑOS DE SU PARTIDA

A dos años de la inesperada partida de José Luis Calderón Vela, coordinador y fundador de la Red Estatal de Tertulias Guanajuato, nos sigue deleitando con su prosa poética, ahora con dos libros inéditos: El otro Sol de la Tarde y Abstracciones, mismos que serán presentados en el espacio denominado Centro Regional de Expresión Artística (CREA) en Irapuato, el viernes 12 del mes y año en curso.

“¿Qué serán de las tertulias sin tu filosofía y rimar, qué será del poema sin su trovador principal?” preguntó Guillermo Jiménez Guzmán, poeta de Toluca, estado de México. Contestó Ezequiel: “Vero Valadez con su bella sonrisa, anuncia / que las tertulias deben continuar. / Lo mismo dicen, Galia, Indalecio y Juancarlos, / José Herlindo, Rosario, Raúl y Daniela. / Coadyuvarán sin duda, en las tertulias literarias/ Souza, Baudelio, Valdivia, Vázquez Nieto, / Olmos, Enrico y Milagros, / Antonio García, Félix Meza, Huerta Gómez, Ezequiel, sobre todo Josué Fernando y otros mil”.

En el prólogo de uno de sus libros, José Luis Calderón Vela dijo: “Recuerdo perfectamente cuando aprendí a leer, cuando el mundo todo se abrió frente a mí y comencé a navegar por el universo de la letra escrita. Fue el descubrimiento más grande que hubiera hecho hasta entonces en mi limitado contexto infantil. Mi madre fue la testigo, la sinodal y la premiadora de mi incursión en el campo de los leyentes.” Aunque su producción literaria la realizó con varias temáticas, predomina el amor a su madre, a sus hijos, a la poesía, al mar, a la naturaleza y a la patria, por eso yo lo llamo el poeta amoroso.

En cuanto al libro Abstracciones, contiene 75 pensamientos, cápsulas breves de filosofía, perlas para vivir mejor. Les presento el número XV: “El camino del hombre tiene una bifurcación: la razón y la fe. Si creyentes, nos guiamos por la fe sin necesidad de exigir la existencia divina. Si no creyentes, buscamos en el raciocinio la explicación al origen de todo.

¿Somos piezas de un ajedrez divino; estaremos predestinados o tenemos autodeterminación? Los sabios griegos después de siglos de búsqueda llegaron a la siguiente conclusión: los dioses son los dioses; los hombres son los hombres, no hay comunicación alguna entre unos y otros”. A dos años de su partida, el poeta José Luis Calderón Vela nos volverá a reunir el próximo viernes 12 a partir de las 16 horas en el CREA, para comentar los consejos que escribió en hojas sueltas y varios cuadernos, que la maestra Lupita -su esposa- amorosamente seleccionó para editar el libro Abstracciones, por eso me permito terminar con el último cuarteto del poema que escribí cuando me enteré del fallecimiento del poeta, amigo y exalumno mío: “Se fue el poeta José Luis Calderón/ dejando su pluma y sus libros en Tarimoro/ pero se llevó, en su gran corazón/ a la maestra Lupita, su amor, su tesoro” Nos vemos en el CREA de la poeta Alejandra Solís González.

