7 herramientas poderosas y gratuitas para emprendedores

MEET/ZOOM. Aunque ZOOM es increíblemente popular, MEET me parece mucho más fácil si no estás familiarizado con la tecnología. ¿Para qué sirve? Para armar videollamadas, conferencias, sesiones informativas. Cómo lo puedes aplicar al emprender: te permite conocer más a tu cliente ya que se están viendo, explicarle claramente lo que puedes hacer para resolver sus problemas, en ocasiones se requiere una plática fluida que se complicaría por escrito. Así que no esperes y amplía tu cartera de clientes foráneos a través de esta herramienta.