476 aniversario de Irapuato

“Tierra de hombres emprendedores/ que se agigantan ante la adversidad, / ciudad con su plaza Los fundadores/ y el mural de piedra: La identidad”. Ezequiel Soto M.

Dice el arquitecto e historiador Javier Martín Ruiz, en el capítulo 1 de su libro “Historia general de Irapuato” que “conocer los orígenes de Irapuato es más complicado de lo que pudiera pensarse”. En efecto, se afirma que la fundación fue el 15 de febrero de 1547, sin embargo, las investigaciones que se han hecho en los últimos 10 años han revelado que la información no es correcta.

Luis Cornejo Echeverría, encargado del Archivo Histórico Municipal, afirma: “el documento en el cual se basó esta fecha no era un acta de fundación, sino un título primordial, que son documentos que fueron elaborados por los indígenas, entre los siglos XVII y XVIII, para poder ganar ciertos derechos y privilegios ante autoridades novohispanas”. Esperamos que los historiadores nos den con el tiempo, mayor luz de este y otros temas de la historia de Irapuato.

En esta entrega deseo dar a conocer, transcribiendo, un poema titulado “Oración de la Fresa”, de Martín Gutiérrez Aldaco, mismo que se publicó en 1995, en la cuarta de forros del tercer informe de gobierno del C.P. Gerardo Arturo Padilla Navarro, expresidente municipal.

“iGracias, Señor, por haberme dado el color/ vigoroso de la sangre!/ ¡Gracias por el diminuto tamaño de mi/ cuerpo, que me hace considerar, aún/ más, tu grandeza!/ iGracias, Señor, por ser fruto de la tierra,/ bendecida por la fecundidad generosa y/ que en don supremo me otorgaste!/ ¡Gracias por haber diseñado con belleza/ mis flores y por el hermoso atavío verde,/ símbolo éste de sublime esperanza con el/ que me ornamentas!/ ¡Gracias por la noble forma, semejante al/ corazón en que me has modelado y que/ es vida y representa amor!/ Gracias por el sol dorado y la lluvia que/ baña las montañas, por el canto del/ cenzontle / y los múltiples besos de las abejas/ y las mariposas!/ iGracias por privilegiarme al contener el/ símbolo de mi Patria, México: Verde por / mi follaje; blanca por los pétalos de mi / flor y por mi pulpa roja, permanente / ofrenda!/ iGracias por hacerme a la par, delicado/ postre de potentado y feliz deleite en los/ labios de los niños!/ iGracias, Señor, por la forma, color, dulzura,/ y el universo de amor que me diste!/ Gracias infinitas, gracias, Señor!”.

En el 476 aniversario de Irapuato, felicitamos a todos los que han contribuido a la grandeza de mi ciudad y de mi municipio: profesionistas, empresarios, obreros, campesinos, comerciantes, artistas, servidores públicos, amas de casa y todas aquellas personas que con sus actos le han dado brillo a Irapuato, a todas y todos, gracias mil.

A propósito de lo que llevo escrito, hay una mujer irapuatense que en los ratos libres que le quedan por las labores del hogar, se dedica a la pintura y a la elaboración de manualidades de muy diversa naturaleza. Su nombre es Ma. Consuelo Acosta Ramírez, esposa de mi dilecto amigo, el abogado y notario Mario Zavala Pérez.

Doña Chelito, al cumplir 80 años de fructífera vida, organizó para el sábado 11 de marzo de los corrientes, una exposición de su obra pictórica en un nuevo recinto para el arte y la cultura, ubicado en la calle Allende número 415, zona centro de San Felipe, Guanajuato, de 3:00 a 4:00 de la tarde. Felicidades anticipadas. ¡Ahí nos vemos!

Docente

Contacto: ezequielsotomar@outlook.com